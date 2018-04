Ein Beitrag zur Erhaltung des Bads

Anzeige

Külsheim.So sieht Hilfe aus: Die Arbeitsgemeinschaft Rheuma-Liga Wertheim hat am Freitagnachmittag im Hallenbad 25/12 einen Scheck in Höhe von 950 Euro an den Schwimmbad-Förderverein Külsheim übergeben. Der Betrag ist unmittelbar eine Unterstützung des Fördervereins und mittelbar ein Beitrag zur Erhaltung des Schwimmbades.

Die Übergabe des Schecks fand während einer Übungsstunde statt. Die AG Rheuma-Liga Wertheim besteht seit 31 Jahren, seit 2004 sind die Übungseinheiten im Hallenbad in Külsheim.

Bei dem Funktionstraining geht es darum, sowohl die Grobmotorik wie die Feinmotorik zu erhalten und zu steigern, koordinative Fähigkeiten zu aktivieren. Gleichzeitig wird die Durchblutung gefördert, die Haut massiert.