Ein Bekenner des Leistungsprinzips

Wer etwas erreichen will, muss Leistung bringen – Kreishandwerksmeister Michael Szabo blickt zurück und gewährt Einblicke in sein Leben.

Wertheim. „Ich habe eigentlich keine Zeit, ich muss in den Weinberg“. Nach diesem Empfang durch Michael Szabo in seinem Büro im Autohaus seines Sohnes entwickelt sich trotzdem noch ein langes und informatives Gespräch, das viel über Veränderungen in der Gesellschaft und im Leben überhaupt preisgibt.

Vor kurzem wurde Michael Szabo 70 Jahre alt, aber das merkt man dem Mann zu keinem Zeitpunkt an. Geboren wurde Szabo in Ungarn, als die Kommunisten schon begannen das Land umzukrempeln. Seine Mutter war Deutsche, sein Vater Ungar.

Nur dieser Tatsache war es geschuldet, dass die Familie überhaupt in Ungarn bleiben durfte. Eigentlich wurden alle Ungarndeutschen schon 1946 ausgewiesen. Aber weil sein Vater eben kein Deutscher war, durfte die Familie bleiben. Doch der Vater konnte sich mit dem Kommunismus nicht abfinden und rebellierte bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten.

Schon früh sagte er den Untergang des Kommunismus voraus, dass er ihn nicht mehr erleben durfte – der Vater starb 1986 – war eines der bitteren Erlebnisse für Michael Szabo. 1956 wurde es für die Familie so schlimm, dass sie von Ungarn nach Österreich flohen. Durch glückliche Umstände kam die Familie nach Wertheim, wo schon ein Onkel von Michael Szabo lebte.

Der Fußball

„Wir sind in Deutschland, also benehmt euch so, dass ihr nicht auffallt, hat uns die Mutter immer wieder ermahnt“, erinnert sich Szabo. Schnell fand der Achtjährige Anschluss in der Stadt an Main und Tauber. In Bestenheid lebten damals sehr viele Heimatvertriebene aus Ungarn oder Schlesien. Das merkte man auch am Fußballverein. Der SV Viktoria Wertheim bestand Ende der 50er Jahre in seiner ersten Mannschaft fast nur aus ungarischen Spielern. Die waren hungrig nach Erfolg und lieferten sich heiße Duelle mit der Wertheimer Stadtmannschaft. „Zu den Lokalderbys kamen damals 3000 bis 4000 Zuschauer“, erinnert sich Szabo. Die Mainwiesen hießen damals „Puszta“ in Erinnerung an die großen ungarischen Weiten. Hier spielte sich für den jungen Michael das Leben ab. Jede freie Minute verbrachte er auf dem Fußballplatz. Es war eine verschworene Gemeinschaft, die auch heute noch besteht. Kein Wunder, dass zum Abschluss der Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag ein Fest mit seinen ehemaligen Fußballkollegen stand. „Wir haben bis früh um vier gefeiert“, es gab ja auch viel zu erzählen aus gemeinsamen Tagen.

Heutzutage vermisst Szabo diese Gemeinschaft und das gegenseitige Helfen in unserer Gesellschaft. „Die Werte haben sich verändert“ und das nicht unbedingt zum Guten, findet der sehr stark ehrenamtlich Tätige.

Früh übernahm er Verantwortung, zuerst beim immer von ihm geliebten Fußball, später in seinem Beruf und in der Stadt. „Wertheim ist meine Stadt, hier fühle ich mich wohl“, bekennt er freimütig. Nicht nur aus diesem Grund war er viele Jahre Gemeinderat und bestimmte die Geschicke der Stadt aktiv mit.

In seine Zeit fällt die Entscheidung für die Altstadtsanierung. Dass sie so erfolgreich und schön geworden ist, erfüllt Szabo mit viel Stolz. Der gelernte Kfz-Mechniker ist ein klarer Bekenner des Leistungsprinzips. „Wenn ich etwas erreichen will, muss ich auch eine Leistung dafür erbringen“. Das hat er schon früh von zu Hause mitbekommen und sein Leben lang beherzigt. Diese Leistung fordert er von anderen, aber auch von sich selbst. Er geht immer voran, um sein Ziel zu erreichen und dieses Vorbild steckt an.

Angesteckt wurde er auch durch die Liebe zu seiner Frau. „Es war reiner Zufall, dass wir uns kennenlernten“, erinnert sich Szabo. Er war eigentlich nur als Notnagel für einen Freund zu einem Treffen mit dessen Freundin und ihrer Begleitung geplant gewesen. Aber er verliebte sich spontan in seine heutige Frau Brigitte und sie sich in ihn. In fünf Jahren haben die beiden Goldene Hochzeit. Szabo ist bewusst, dass er der Familie in seinem Leben viel abverlangt hat. Die ehrenamtliche Tätigkeit ging immer zulasten der Familie und vor allem zulasten seiner Frau. Heute versucht er die verlorene Zeit aufzuholen. Zusammen sind die beiden oft unterwegs, egal ob mit Wohnmobil oder im Hotel. Häufig fahren sie nach Ungarn, denn der Kontakt zu den Freunden aus der Kindheit ist nie ganz abgerissen. Aber Szabo ist auch seinem seinem Bruder dankbar, der in der Werkstatt immer einsprang, wenn sein Ehrenamt den Gesellenprüfer, Obermeister, Kreishandwerksmeister, Gemeinderat oder Handwerkskammervorstand forderte.

Das Ehrenamt

Ihm selbst war es gar nicht so bewusst, wie viele Jahre er für das Ehrenamt aufgebracht hat. Er gehörte für ihn einfach dazu und machte auch Freude. Das ist vielleicht ein Geheimnis seines Erfolges. „Was du tust, tue es mit Freude“ oder „mach deine Arbeit zum Hobby, dann hast du Freude daran“, sind nur zwei Lebensweisheiten, die Michael Szabo immer beherzigt hat. Er gibt sie gerne an die Jugend weiter und hofft sie treffen auf fruchtbaren Boden. Für ihn zählt auch heute noch die Gemeinschaft und er beobachtet mit Sorge eine Vereinsamung der Menschen. Mit Sorge beobachtet Szabo auch den Rechtsruck in der Gesellschaft.Oft fragt er sich, ob die Menschen aus der Geschichte nichts gelernt hätten. Dazu erzählt er eine Begebenheit, die sich in einem Wirtshaus in Budapest zutrug, als sich Österreicher und Deutsche unterhielten und die Sprache darauf kam, dass in Deutschland der Rechtsextremismus wieder auf dem Vormarsch ist. Michael Szabo musste einschreiten, fuhr den Diskutanten so gekonnt in die Parade, dass diese verstummten und über ihr „Geschwätz“ nachdachten. Auch diese von Szabo erzählte Begebenheit zeigt deutlich seine pragmatische Art.

Noch tagelang könne so so etwas erzählen, aber jetzt müsse er wirklich in seinen Weinberg, sagt Szabo. Die Arbeit im Weinberg ist ein guter Ausgleich für das Tagwerk im Autohaus, das mittlerweile von seinem Sohn geleitet wird, unter tatkräftiger Mithilfe von Szabos Tochter. Dass beide im Autohaus arbeiten, macht den Vater natürlich besonders stolz.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018