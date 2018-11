Ein bunter Haufen regiert in „Reichelze“

Reicholzheim.Drei Bergretter, eine Bäuerin und zwei Städterinnen – dieser bunte Haufen regiert Reichelzes Nachwuchsnarren in der gerade begonnenen Kampagne. Mariella Amend aus Reicholzheim als „Prinzessin Mariella, die Keyboardspielende Am End von de Oewerngasse“, Leni Beck aus Waldenhausen, alias „Prinzessin Leni, die musikalische Pferdenärrin aus der Waldenhäuser Gipfelblockhütte“, Aurelia Matuschinski aus Reicholzheim, die jetzt „Prinzessin Aurelia, die singende Pianistin von der Bergstation Kreuze“ heißt, Fynn-Louis Lang aus Waldenhausen, fürderhin bekannt als „Prinz Fynn-Louis, der klimpernde Mist-Hüngele-Züchter vom Waldenhäuser Mühlenviertel“, Karl Freudenberger, der jetzt den Namen „Prinz Karl, der Gitarre spielende Legobauer vom freudigen Berg“ trägt und Tobias Klein, beide aus Waldenhausen, den künftig alle als „Prinz Tobias, der gipfelstürmende Gitarrist von der Waldenhäuser Bolzplatz Mittelstation“ kennen, wurden am Samstagnachmittag ihren „Untertanen“ vorgestellt und zeigten mit einem Sketch mitten aus der urigen Bergwelt gleich einmal, was sie drauf haben. Und das ist eine ganze Menge.

Bevor es aber soweit war, hieß es erst einmal Abschied nehmen von den Vorgängerinnen und Vorgängern. Als da waren Prinzessin Jule, des erste Häsle aus dem Olaf seim Stall, die jetzt wieder Jule Haas aus Reicholzheim ist, Anna, die rasende Reporterin from highfield, alias Anna Stemmler aus Höhefeld, Lina, second Princess of the Buddescheisser, nun Lina Marterer aus Wertheim, Tim, der flinke Abwehrgott from Foresttown, hinter dem sich Tim Gegenwarth aus Waldenhausen verbirgt und Josua, der fußballnärrische Leselöwe vom Spielplatz, künftig wieder Josua Friedlein aus Reicholzheim. Verabschiedung und Neuvorstellung wurden komplettiert durch die Preisverleihung für die Gewinnerinnen und Gewinner des Luftballonwettbewerbs, bei der Sitzungspräsident Max Burkard Christine Schlör assistierte - oder war es umgekehrt?

