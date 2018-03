Ein bunter Mix für die ganze Familie

Anzeige

Doch die Organisatoren des Wertheimer Ostermarkts geben sich zuversichtlich. Immerhin können sie einen bunten Mix aus Unterhaltung, Information und Einkaufserlebnis für die Besucher jeden Alters bieten.

Neu- und Oldtimer

Die Neu- und Gebrauchtwagenausstellung auf dem Mainparkplatz wartet beispielsweise mit einem ganz besonderen Hybridauto auf. Die Oldtimer hingegen sind in der ganzen Stadt zu entdecken. Vor ein paar Jahren holten die Veranstalter die hübschen alten Fahrzeuge in die Gassen und auf den Markt. „Diesen Schritt bedauern wir nicht“, versichert Maack. Bisher wurden für dieses Jahr 70 „Oldis“ angemeldet.

Zu den vielen Ständen in der Stadt, welche Blumen, regionale Speisen und Kunsthandwerk feilbieten, gesellt sich der Euromarché. Mit etwa zehn Ständen sorgt er für internationales Flair, meint Bürgermeister Wolfgang Stein.

Der Burgauftrieb der Ziegen, das Übersetzen über den Main mit einem Boot von Kreuzwertheim aus, die Ausstellung der Kunstakademieteilnehmer im Arkadensaal des Rathauses und der Kinderspielplatz auf dem Busparkplatz am Spitzen Turm sind nur ein paar der weiteren Highlights, die den Ostermarkt bereichern.

Abgerundet wird die zweitägige Veranstaltung durch den Tag der offenen Tür im Glasmuseum, und verminderten Eintrittspreisen im Grafschaftsmuseum.

Das Saatgutfestival in der Main-Tauberhalle erwies sich im letzten Jahr als Publikumsmagnet und so wird es dieses Jahr am Sonntag folgerichtig fortgesetzt.

Kleiner Superlativ

Bei über 500 verschiedenen Saaten von Kräutern und Gemüsen, sowie vielen Jungpflanzen auf engstem Raum spricht Organisator Jens Rögener, Umweltbeauftragter der Stadt Wertheim von einem „kleinen Superlativ“. Mit an Bord der Organisation sind die Obst- und Gartenbauvereine aus Sachenhausen und Nassig. Auch sie sorgen dafür, dass das zweite Saatgutfestival wieder eine runde Sache wird.

30 Stände in der Halle

So sollen laut Rögener insgesamt 30 Stände in der Halle aufgebaut sein. Zehn Stände bieten kulinarische Spezialitäten an. Zusätzlich gibt es Informationsstände von Imkereien, zu Fair Trade oder zur Landesgartenausstellung in Würzburg.

Bereichert wird das Festival durch einen Tausch- und Schenktisch. Neu ist eine kleine Ausstellung im Bühnenbereich der Halle, die mit alten Gerätschaften einen historischen Rückblick auf Saatgutthemen hält. Auch können die Besucher Naturholzprodukte, Flechtkörbe oder Gartenbücher erwerben.

Mit diesem Saatgutfestival will die Stadt einen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Kulturpflanzenvielfalt leisten. Dem großen Interesse im vergangenen Jahr wird in diesem Jahr mit längeren Öffnungszeiten Rechnung getragen.

Beginn einer Veranstaltungskette

„Für uns ist der Ostermarkt der Beginn einer ganzen Kette von Veranstaltungen“, sagt Christian Schlager. Als Beispiel führt er ein paar Höhepunkte wie den „Nightgroove“ an. Dass für den Ostermarkt kein Eintritt genommen wird, ist für ihn „ein gutes Argument, die Stadt zu besuchen.“

Einer, der sich auch auf den Besuch freut, ist Aleksandar Dino Trslic, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse. Klar, dass er nicht nur die von der Sparkasse Tauberfranken präsentierte Neu- und Gebrauchtwagenausstellung besuchen wird, sondern darüber hinaus an verschiedenen Stellen Halt machen wird.

Inzwischen hat sich an diesem Dienstagmittag das Schneetreiben vor der Tür etwas beruhigt. Doch noch schauen alle Organisatoren etwas besorgt aus dem Fenster. „Wir geben dem Frühling noch drei Tage“, meint Wolfgang Stein mit fester Stimme und alles nickt hoffnungsvoll.

