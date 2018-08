Ein echtes Klavier auf dem Marktplatz

Anzeige

Wertheim.Wer am Mittwochmittag in Wertheim über den Markt spazierte, wurde beim Flanieren von sanfter Klaviermusik begleitet.

Dimitry Horbach ist 28 Jahre alt, von Beruf Musiker und arbeitet in seinem Heimatland für eine Eventagentur. Seine Ferienzeit verbringt der aus Weiß-Russland stammende junge Mann in Europa. Mit seiner Musik verwöhnte er zur Sommerzeit bereits Menschen in ganz Deutschland, Frankreich oder der Schweiz. Dass er bei seinen Auftritten als Straßenmusiker keinen oder nur selten Applaus bekommt, quittiert er mit einem sanften Lächeln und Schulterzucken. Ob die Filmmusik zu „Forrest Gump“, John Lennons „Imagine“ oder Beethovens „Für Elise“ – Dimitry Horbach spielt alles gern. Und bei Elton Johns „Candle in the wind“ klatscht dann endlich doch mal jemand. hei