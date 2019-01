Ein Familienessen eskaliert völlig

Wertheim.Das Wertheimer Seniorenkino startet im neuen Jahr mit der Komödie „Der Vorname“ von Sönke Wortmann. Der Film läuft am Donnerstag, 31. Januar, um 15 Uhr im Roxy-Kino. Er erzählt mit pointiertem Witz von einem Familienessen, das dank des Vornamens eines ungeborenen Kindes schnell eskaliert.

Wer Familie hat, braucht sich um Gesprächsthemen beim gemeinsamen Essen keine Sorgen machen. Von dieser Wahrheit können auch Stephan und Elisabeth ein Lied singen. Sie haben Elisabeths Bruder Thomas, dessen schwangere Verlobte Anna und René, den besten Freund der Familie, zum Abendessen eingeladen.

Die Stimmung ist gelöst, fast friedlich. Bis Thomas verrät, welchen Vornamen Anna und er ihrem Kind geben möchten. Eine Offenbarung, die die Gemüter mehr erhitzt als das Curry, das in der Küche vor sich hin kocht. Es beginnt ein Feuerwerk an verbalen Spitzen und Gefechten. Ein Wort ergibt das andere, ein Reizthema führt zum nächsten, ein falscher Blick liefert die Vorlage für einen weiteren Streit. Am Ende des Abends sind es nicht nur Worte, die durch die gutbürgerlichen Räume fliegen

Die Veranstaltungsreihe Seniorenkino ist eine gemeinsame Initiative von Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Die Idee dahinter: Die meisten Filme werden abends gezeigt, wenn viele ältere Menschen nicht mehr gerne aus dem Haus gehen. Stattdessen können sie nun einmal pro Monat eine Nachmittagsvorstellung sehen. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019