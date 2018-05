Ein Fan mutiert zum Albtraum

Anzeige

„Ich bin Ihr Fan Nummer eins!“ – Ein Satz, den jeder Prominente gerne hört. Dies ändert sich allerdings, wenn dieser Fan wahnsinnig ist und man selbst komplett von ihm abhängig.

Wertheim. Dieses Gedankenspiel verarbeitete Stephen King dereinst in seinem 1987 erschienenen Roman „Misery“, der auch verfilmt wurde. Aber kann man das mit der gleichen Eindringlichkeit und dem gleichen Gruselempfinden auf die Bühne bringen? Man kann – wie Evelyn Nagel als Annie Wilkes und René Laier als Paul Sheldon unter der Regie von Carsten Ramm am Dienstag in der Aula Alte Steige überzeugend bewiesen. Die Vorlage hierfür lieferte William Goldman, der den Stoff fürs Kino bearbeitete und schließlich eine Bühnenfassung schrieb.

Von der Welt abgeschieden

Die bedrohliche Musik, die Ziggy Has Ardeur für das Setting ausgewählt hatte und die im dunklen Raum erschallte, versetzte die Zuschauer gleich in die richtige Stimmung. Dagegen ein zunächst idyllisches Bühnenbild (gestaltet von Tilo Schwarz): eine Berglandschaft vor dem Fenster, ein Krankenbett, eine Krankenschwester, die sich rührend um ihren Patienten bemüht. Doch der Rotschimmer im Bergpanorama lässt bereits vermuten, dass hier keine romantische Liebesgeschichte ablaufen wird.