Ein feucht-fröhliches Spektakel für alle

Spannende Wettkämpfe gab es beim Fischerstechen am Samstag auf dem Main hinter dem Urpharer Feuerwehrhaus. Akteure und Zuschauer genossen das feucht-fröhliche Spektakel.

Urphar. Der Wettbewerb auf dem Main war Teil einer Sommerfest-Premiere. Für die verantwortlich zeichneten die Ortsgruppen von DLRG und DRK, die Feuerwehr und der MC UrWald.

Wie DLRG-Vorsitzender Kerstin Mattern zur Eröffnung sagte, sei der Erlös der Veranstaltung für den Umbau des Vereinsraums im Feuerwehrhaus und dessen Erweiterung um die Räume der ehemaligen Volksbankfiliale zugute. Da die Fest-Organisatoren die Räumlichkeiten gemeinsam nutzen, engagiere man sich auch gemeinsam für den Umbau.

Planungen laufen

Wie Heike Diehm von der DLRG im Gespräch mit den FN ergänzte, seien Mittel für den Umbau in den Haushaltsmittelanforderungen an die Stadt für 2019 enthalten. Zudem laufe bei der Stadtverwaltung bereits das baurechtliche Verfahren.

Die Jugendfeuerwehr hatte eine Spielstation für Kinder aufgebaut, bei der die Kinder mit der Wasserspritze genau zielen mussten. Möglichst genau treffen musste auch, wer den Gegner beim Fischerstechen mit dem gepolsterten Stab ins Wasser stoßen wollte.

Jedes Team bestand aus vier Paddlern und einem mit dem Stab ausgestatteten Mitglied auf dem Podest des Schlauchboots. Der Jury gehörten die DLRG-Jugendlichen Alicia Diehm, Celine Dosch, Kira Lottes und Judith Flegler an.

In der Alterssparte Jugend traten vier Mannschaften an, wobei jeder gegenjJeden kämpfte. Pro Runde gab es zwei Durchgänge, einmal paddelte man dabei in Fließrichtung des Mains, einmal dagegen. Bei Gleichstand nach zwei Durchgängen gab es ein Stechen.

Angetreten sind die Jugendfeuerwehr Urphar, die DLRG-Jugend Aglasterhausen sowie die beiden Urpharer Gruppen „Knock Out“ und „Müsli-Michl“. Bei den Erwachsenen starteten acht Teams: MC UrWald, die Feuerwehren Nassig und Lindelbach, das „Sparkling Damenballet Urphar“, der Posaunenchor Bettingen-Urphar-Lindelbach unter dem Namen „Mainschleifen Hubber“, die Wanderfreunde, „Heavy’s Keller“ sowie „Franzl 18“. Bei Letzteren handelte es sich um Cousinen und Cousins, die an einem Familientreffen teilnahmen.

Bei den Erwachsenen gab es zwei Wettkampfgruppen. Moderiert wurden alle Wettkämpfe von Max Heitmann (DLRG). Fischerstechen-Sieger beim Nachwuchs wurde die Jugendfeuerwehr Urphar, gefolgt von den Teams „Müsli-Michl“ und „Knock out“.

Bei den Erwachsenen gewannen die Wanderfreunde. Platz Zwei ging an das Team „Franzl 18“, Dritter wurde „Heavy’s Keller“. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018