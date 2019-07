Ein ganzes Orchester in den Händen

Liv Migdal und das Kurpfälzische Kammerorchester waren im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele am Sonntag zu Gast in der Stiftskirche.

Wertheim. Das bemerkenswerte Programm des Kurpfälzischen Kammerorchesters in Begleitung von Liv Migdal reichte von Bach über Schubert und Paul Ben-Haim wieder zurück in die Barockzeit. So schloss sich ein musikalischer Kreis, der von äußerster Präzision, phänomenaler Musikalität und mitreißendem Enthusiasmus geprägt war und das Publikum bis hin zum stehendem Applaus in seinen Bann zog.

Lächeln im Gesicht und Lächeln in der Musik – diese ideale Symbiose gelang am Sonntag in einer unnachahmlichen Weise von der ersten bis zur letzten Minute.

Fülliges Akkordspiel

Es hatte mit der freundlichen Betreuung der Zuhörer beim Kartenverkauf am Eingang der Stiftskirche begonnen und wurde von Liv Migdal mit Bachs Solosonate C-Dur fortgeführt. Das Adagio war geprägt von fülligem Akkordspiel, es folgte eine geniale Fuge, die wohl nur ein Johann Sebastian Bach derart vollendet komponieren konnte, danach eine gefühlvoll-meditatives Largo und ein schnelles Allegro, das auch Nicht-Bach-Fans (sollte es solche je gegeben haben) endgültig zu seinen „Followern“ machte.

Liv Migdal spielte, wohlgemerkt ganz allein, nur der Musik hingegeben, meist mit geschlossenen Augen, aber in der Wirkung immer so, als hätte sie ein ganzes Streichquartett oder ein ganzes Orchester in ihren feinfühligen Händen.

Das Orchester, das die Solistin bei Bachs Solosonate zu imitieren schien, nahm nach dem ersten langen Applaus seinen leibhaftigen Platz im Chorraum ein und setzte die hochkarätige Programmfolge mit Franz Schuberts Rondo für Solovioline und Streicher A-Dur fort.

Allerfeinste ausgekostete, nahtlose Übergänge ergaben ein geschmeidiges Ineinander von romantischem Legatissimo bis hin zu markanten Phrasierungen, die sich beim wiederkehrenden Rondo-Thema immer wieder aufs Neue zu jubelndem Miteinander zusammenfanden.

Die drei „Lieder ohne Worte“ von Paul Ben-Haim (1897 bis 1984) wären auch ohne die im übrigen sehr gut gestalteten Hinweise im Programmheft voller Anregungen zu den Themen „Sommerhitze“, „orientalische Geschichte“ und „Volkstanz“ gewesen – in Musik gefasste Landschafts-, aber auch Kultur- und Geschichtsbeschreibungen in der Begegnung europäischer und israelischer Ursprünge.

Barocke Klangfülle

Der musikalische Kreis schloss sich mit Bachs Violinkonzert a-Moll, der parallelen Molltonart der anfangs gehörten C-Dur-Sonate.

Nun musizierten Solistin und Orchester in prachtvoller barocker Klangfülle. Gefühlvolle Zwiesprache von Solistin und Orchester im langsamen Andante und festlicher Jubel im Allegro assai ließen Johann Sebastian Bachs Genialität und Liv Migdals hinreißende Musikalität zu einem herausragenden Genuss-Erlebnis verschmelzen.

Die Solozugabe

Als Solozugabe spielte Liv Migdal auf ihrer 1872 von dem berühmten französischen Geigenbauer Jean-Baptiste Vuillaume gebauten Violine eine Passacaglia von Heinrich Ignaz Franz von Biber, einem der bedeutendsten böhmischen Violinvirtuosen des siebzehnten Jahrhunderts.

So endete das Konzert ausdrucksvoll, gefühlvoll, filigran und virtuos, wie es begonnen hatte. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem, Applaus im Stehen.

