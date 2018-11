Ein Jahr für Zertifikat intensiv gelernt

Wertheim.Allen Grund zum Feiern hatten die zehn Teilnehmer der „Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft in Einrichtungen der Altenhilfe und ambulanten Pflegediensten“.

An diesem Dienstag konnten sie ihre Ausbildung am Johanniter-Bildungszentrum in Wertheim erfolgreich abschließen.

Mit dem Abschluss der 720 Stunden umfassenden einjährigen berufsbegleitenden Weiterbildung erfüllen sie die fachlichen Voraussetzungen, um als Pflegedienstleitung oder Wohnbereichs- oder Stationsleitung zu arbeiten. Die Weiterbildung vermittelte die hierzu notwendigen Kompetenzen.

In einem abschließenden Kolloquium präsentierten die Pflegefachleute die von ihnen erstellten Facharbeiten. Hier reichte das Themenspektrum von aktuellen Rechtsgrundlagen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und deren Umsetzung, Formen der Sterbehilfe, bis hin zur Implementierung neuer Arbeitszeitmodelle und dem Einfluss der Ernährung bei Menschen mit Alzheimer-Demenz.

Stolz und glücklich nahmen die erfolgreichen Absolventen ihre Zertifikate bei der anschließenden Feierstunde aus den Händen von Schulleiter Stefan Dosch und der Leiterin der Weiterbildung, Sabine Köhler, entgegen.

Die nächste Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft beginnt am 14. Januar 2019.

Weitere Informationen gibt es beim Bildungszentrum der Johanniter in Wertheim, oder unter Telefon 09342/911020. sd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018