Ein Künstler an der; Schwelle zur Ewigkeit

Wertheim.„Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“ heißt der Titel des Films, der in dieser Woche in der Wertheimer VHS-Reihe gezeigt wird. Vorstellungen sind am Dienstag, 4. Juni, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 5. Juni, um 20.30 Uhr im Roxy-Kino.

In der Gegend von Arles und Auvers-sur-Oise, wohin sich Vincent van Gogh (Willem Dafoe) zurückgezogen hat, um dem Druck des Lebens in Paris zu entkommen, wird er von den einen freundlich und von den anderen brutal behandelt. Die Inhaberin des örtlichen Restaurants hat Mitleid mit ihm und schenkt ihm ein Notizbuch für seine Zeichnungen. Andere haben Angst vor seinen dunklen und unberechenbaren Stimmungsschwankungen.

Auch sein enger Freund und Künstler Paul Gauguin findet ihn zu erdrückend und verlässt ihn. Allein sein Bruder und Kunsthändler Theo unterstützt ihn unerschütterlich, auch wenn es ihm nicht gelingt, auch nur eines von Vincents Werken zu verkaufen.

Julian Schnabels „Van Gogh“ ist eine faszinierende Reise in den Körper und Geist von Vincent van Gogh, der trotz Skepsis, Wahnsinn und Krankheit einige der beeindruckendsten und gefeiertsten Kunstwerke der Welt erschuf. Doch wie so viele Künstler war auch er seiner Zeit voraus und wurde zu Lebzeiten gesellschaftlich ausgestoßen und missbilligt.

Wie es abschließend in der Ankündigung des DCM Filmverleihs heißt, überzeugt Willem Dafoe, der als Bester Schauspieler bei den Filmfestspielen in Venedig 2018 ausgezeichnet wurde, als Vincent van Gogh in Julian Schnabels impressionistischen Meisterwerk.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019