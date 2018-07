Ein Küsschen in Ehren . . .

Anzeige

Wertheim.Der Tag des Kusses wurde am gestrigen Freitag in der Main-Tauber-Stadt ausgiebig gefeiert. Gegen 10 Uhr trafen sich auf dem Marktplatz zwei Käfer-Cabrios, welche anschließend die romantische Kulisse für zahlreiche Kuss-Aktionen bildete. Bis in den späten Nachmittag durften sich Pärchen ganz offiziell küssen und bekamen zum Dank dafür ein Sofort-Bild und – um den Tag noch weiter zu versüßen – Schokolade. Die Aktion kam bei Wertheimern und Touristen gleichermaßen gut an. Sie wurde von den Verantwortlichen der Tourismus Wertheim GmbH und dem Tourismusverband „Romantische Straße“ organisiert, entlang dessen Route gestern eifrig geküsst wurde. / hei