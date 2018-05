Ein Leben für die Dorfgemeinschaft

Anzeige

Höhefeld.Seit wie vielen Generationen seine Familie schon in Höhefeld angesiedelt ist, weiß Alfred Schwab gar nicht. Was aber alle wissen: Dass der Jubilar, der am Sonntag, 13. Mai, seinen 80. Geburtstag feierte, viel für seine Heimatgemeinde getan hat. Das Bürgerhaus, das während seiner Zeit als Ortsvorsteher entstand, ist eindrucksvolles Zeichen dafür.

Zur Welt gekommen ist Alfred Schwab 1938 in Würzburg, wuchs dann auf dem Bauernhof seiner Eltern auf und ging in die Schule – in den letzten Kriegsjahren aber eher behelfsmäßig. „Da hat irgendwer versucht, uns zu unterrichten“, erinnert sich der Jubilar. Nach der Volksschule wechselte er an die Landwirtschaftsschule in Wertheim. Nebenher half er bereits im elterlichen Betrieb mit, den er beim Renteneintritt seiner Eltern übernahm. Heute betreibt sein Sohn den Hof, aber Schwab hilft immer noch mit. „Mir würde sonst etwas fehlen“, betont der Rentner. Und er freut sich, dass er das noch machen kann. „Die Leute bewundern, wie fit ich noch bin.“

Auch andere Jobs hat Schwab im Laufe seines Lebens übernommen, die der Gemeinschaft dienten: Ob er als junger Mann beim Autobahnausbau bei Dertingen half, um sich ein Taschengeld dazu zu verdienen, oder 32 Jahre im freiwilligen Polizeidienst mit auf Streife ging. Er war vor allem in Wertheim unterwegs, wurde aber auch außerhalb eingesetzt. „Es war die Zeit der Baader-Meinhof-Gruppe und es haben Polizisten gefehlt.“ Eine schöne Erinnerung ist, als er einmal auf dem Hockenheimring bei einem Rennen Dienst tun durfte.