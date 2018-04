Ein Leben in Zufriedenheit

Anzeige

Flüchtiges Glück

Isolde Broedermann – in Kanada war aus dem „ö“ in ihren Nachnamen ein „oe“ geworden – fand sich eine Woche zu früh und mit leerem Geldbeutel am Flughafen ein. Der kurzfristige Kredit einer Zufallsbekanntschaft half ihr die Tage zu überbrücken. „Wieder in Deutschland habe ich das Geld natürlich zurückbezahlt.“ Szenen wie diese zählen für die Jubilarin zu dem, was sie Glück nennt. „Glück“, sagt sie, „das sind oft nur Momente, ist Zufall“. Wichtiger für sie ist Zufriedenheit. Und davon gibt es, ihren Aussagen zufolge, sehr viel in ihrem Leben.

Wieder in Lauda unterrichtete sie am dortigen Gymnasium, saß für eineinhalb Wahlperioden im Gemeinderat, zog mit der damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Brigitte Adler über die Dörfer, um Wahlkampf zu machen. Später wechselte sie beruflich ans Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und verlegte auch ihren Lebensmittelpunkt in die Stadt an Main und Tauber.

Nach einer gescheiterten Ehe, aus der der 1978 geborene Sohn Falko stammt, lernte sie bei einer Veranstaltung in Würzburg Werner Thomann kennen, seinerzeit Vorstandsvorsitzender der Volksbank Wertheim. Seit gut 30 Jahren gehen die beiden, die nicht nur die Liebe zur Kunst verbindet, nun gemeinsam durchs Leben, seit 25 Jahren als Ehepaar.

Auch wenn sie als Lehrerin inzwischen im Ruhestand ist, arbeitet sie noch immer mit Kindern und zwar im Förder- und im Waldkindergarten in Waldenhausen. Da ist sie die Hexe „Farbula Pinsinelli“ und es macht ihr riesige Freude, den Mädchen und Jungen zum Beispiel einfache Pinselübungen beizubringen, die sie sich bei einem Aufenthalt in China abgeschaut hat.

Ihr Wissen und ihre Erfahrungen gibt sie auch beim Kunstprojekt im Frauenverein weiter – und das auch an interessierte Männer. Derzeit arbeitet man gemeinsam am Thema „Vernetzung“. Ansonsten reist die seit heute 75-Jährige gern, bevorzugt mit ihrer Freundin Astrid Ritter, mit der sie auch häufig gemeinsame Ausstellungen gestaltet.

Und sie freut sich darauf, dass sie in Kürze zum ersten Mal Oma wird. Wenn sie einen Wunsch hat, dann den, dass die Verbindung zwischen dem Hofgarten und der Burg irgendwann einmal in „Wolfram-von-Eschenbach-Weg“ benannt wird, zur Erinnerung an den „Parzival“-Dichter und seinen, wahrscheinlichen, Aufenthalt hier.

Ihren Geburtstag feiert die Künstlerin heute im Kreis der Familie und dann noch einmal gemeinsam, nur mit Frauen. Denn „die waren und sind es, die mir im Grunde genommen immer zur Seite standen und mich auch so nett in Wertheim aufgenommen haben“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.04.2018