Ein Lied nebenan liegt Italien

Wertheim.Das Weltmusik-Ensemble „Quadro Nuevo“ gastierte mit seinem neuen Programm „Flying Carpet“ in Wertheim. Ursprünglich war die Veranstaltung auf der Burg unter freiem Himmel angesetzt. Es war eine gute Entscheidung, die am frühen Nachmittag getroffen wurde, vor dem später einsetzenden Gewitterregen in die Aula Alte Steige umzuziehen. „Quadro Nuevo“ gastierte bereits vor zwei Jahren in der Stadt und markierte damals den Auftakt zum Musiksommer auf der Burg.

„Der Teppich hebt ab“, rund 250 Musikfreunde waren mit dem mehrfach Echo-gekrönten Ensemble auf der Wolke. Mit orientalischen Klängen als Einstieg nahmen die fünf Musiker ihr Publikum mit auf eine bemerkenswerte Reise rund um den Globus. Mit Charme erfolgte die Moderation des Frontmannes Mulo Francel stets als eine Punktlandung. Unterhaltsam, witzig, mal mit atemberaubender Wortfülle und dann wieder eher spärlich.

Ein Hauch von Frankreich

Karl May hätte sicher seine Freude daran gehabt, „Durchs wilde Kurdistan“ wurde von „Quadro Nuevo“ vertont und erhielt im „orientalischen Teil“ des Konzerts einen Ehrenplatz. Die Musiker machten Station im „Cafe Kairo“, zauberten dabei einen Hauch von Klängen Frankreichs hinzu, und ein wenig Wiener Schmäh war auch zu spüren.