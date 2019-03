Ein literarischer Klavierabend

Wertheim.Mit dem Rezitator Dr. Burkhard Engel vom Cantaton Theater und seinem Sohn, dem Pianisten Martin Engel, verbinden zwei herausragende Interpreten zwei bedeutende Epochen der Musikgeschichte an einem literarischen Klavierabend in Wertheim.

Klassik bis Romantik

Der musikalische Bogen erstreckt sich von der Klarheit und dem Witz Joseph Haydns über die traumwandlerische Klangschönheit Franz Schuberts bis hin zu Franz Liszt, gefolgt von der Musik des Klangpoeten und Fantasten Robert Schumann. Den Abend beschließen die Nachtklänge von Frederic Chopin.

Von Gedichten umrahmt

Begleitet und umrahmt werden die verschiedenen Musikstücke von Gedichten der jeweils entsprechenden literarischen Epochen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. März, im Barocksaal des Rathauses in Wertheim statt und beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. vhs

