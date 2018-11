Ein literarischer Leckerbissen

Wertheim.Einen literarischen Leckerbissen gibt es im Atelier Schwab. Am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr wird ein Roman vorgestellt, der bisher ein deutliches Medienecho hervorrufen konnte.

Deutschland im November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und Freunde sind verhaftet oder verschwunden. Er selbst versucht unsichtbar zu bleiben, nimmt Zug um Zug, reist quer durchs Land, inmitten des Ausnahmezustands. Er beobachtet die Gleichgültigkeit der Masse, das Mitleid einiger Weniger. Und auch die eigene Angst. Als „wirklich bewegenden, aber auch instruktiven Text“, hat die Büchnerpreisträgerin Brigitte Kronauer den Roman des damals 23-jährigen Ulrich Alexander Boschwitz gewürdigt. Helmut Böttiger schrieb: „Die Geschichte, die das Buch erzählt, lässt einen genauso den Atem anhalten wie die Geschichte seines Autors.“

Boschwitz, geboren am 19. April 1915 in Berlin, emigrierte 1935 zunächst nach Skandinavien, wo sein erster Roman erschien. Der Erfolg ermöglichte ihm ein Studium an der Pariser Sorbonne. Während längerer Aufenthalte in Belgien und Luxemburg entstand „Der Reisende“, der 1939 in England, den USA und in Frankreich veröffentlicht wurde. Kurz vor Kriegsbeginn wurde Boschwitz in England interniert und nach Australien gebracht, wo er bis 1942 in einem Camp lebte. Auf der Rückreise wurde sein Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert und ging unter. Boschwitz starb im Alter von 27 Jahren.

„Der Reisende“ wäre hierzulande wohl unbekannt geblieben, wenn nicht der Verleger Peter Graf das Buch ausgegraben hätte. Zum ersten Mal ist dieses faszinierende Werk nun in Deutschland zu entdecken. Peter Graf stellt den Roman zusammen mit dem Schauspieler Thomas Sarbacher vor, der ausgewählte Passagen lesen wird. Sarbacher ist seit Ende der 90er Jahre in vielen Fernsehproduktionen zu erlebenund hat als Hörbuchsprecher große Bekanntheit erlangt.

Für die Veranstaltung ist eine Reservierung nötig unter Telefon 0173/6719192, so die Veranstalter abschließend.

