Ein Neustart auf Mallorca

Wer Alexander Ley kennt, weiß, dass er dem Thema Wein zutiefst verbunden ist. Das soll in Zukunft so bleiben, wenn auch in etwas anderer Form und vor allem in einem anderen Land.

Reicholzheim. Hin und wieder klingelt sein Handy. Gute Kunden kommen vorbei und holen ihre Bestellung ab, zwischendurch schnell noch vom Bäckerwagen einen kleinen Imbiss geholt – für Alexander Ley ist dieser

...