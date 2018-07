„Ein Ort, um spirituell aufzutanken“

Anzeige

Augustin, der berühmte Kirchenvater zu Beginn des fünften Jahrhunderts hat für das auf Gott ausgerichtete Leben der Christen in der Welt das Wort Pilgern geprägt. Pilgern auf evangelisch meint darum keine fromme Leistung im Sinne einer Wallfahrt, sondern ein bewusstes Unterwegssein in der Offenheit für die Begegnung mit Gott, mit den Mitmenschen und der ganzen Schöpfung.

Der Wertheimer Stiftskirche, die bereit seit vielen Jahren eine „Offene Kirche“ ist und seit drei Jahren als Radwegekirche zertifiziert ist, wurde nun das Prädikat „Pilgerkirche“ durch den evangelischen Oberkirchenrat verliehen.

„Diese Auszeichnung ist einerseits eine Anerkennung dessen, was wir als Gemeinde vor Ort bereits in dieser Hinsicht unternehmen. Andererseits ist es Ansporn und Verpflichtung, sich den Menschen, die bei uns Station machen, bewusst zuzuwenden und damit als Pilgernde auf ihrem Weg der Suche nach Gott wahr- und ernstzunehmen. In unserem Gäste- und Fürbittenbuch steht darum zur Einleitung das Zitat aus dem Epheserbrief: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen“, sagte Büsing unmittelbar, nachdem er die Auszeichnung in Empfang nahm.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.07.2018