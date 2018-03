Anzeige

Hofgarten.Unter dem Titel „Konflikte, Krisen, Kriegsgeschrei – was soll man(n) dazu sagen?“ referiert Professor Traugott Schächtele, Prälat für den Kirchenkreis Nordbaden am Freitag, 9. März, um 19 Uhr im Rahmen des Männervespers im Speisesaal des Diakonissenmutterhauses im Hofgarten.

Derzeit scheint die Welt wie aus den Fugen. Ein Wahlergebnis, das nur mühsam eine neue Regierung zustande kommen lässt, die Krise des Euro und Europas, drohende Kriegsgefahr nicht nur im Nahen Osten und zwischen Nordkorea und den USA – ein Planet in höchster Unruhe. Ist noch beherrschbar, was da auf uns zukommt? Oder verläuft die Geschichte der Menschheit eben in einem Auf und Ab? Was sagen wir als Christenmenschen dazu? Reden wir vom Ende der Welt oder bringen wir unsere Hoffnung zum Ausdruck, die seit den Tagen Noahs gilt, dass Gott die Erde nicht mehr zerstört sehen will? Wegducken geht nicht. Daher ist es wichtig,über solche Fragen miteinander ins Gespräch kommen. Nach dem Vortrag besteht dazu Gelegenheit. dia