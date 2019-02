Ein „Streifzug durch den weißblauen Freistaat“

Wertheim.„Bayern – Streifzug durch den weißblauen Freistaat“ lautet der Titel des von den Fränkischen Nachrichten präsentierten Reisefilms. Dieser ist am morgigen Sonntag um 16 Uhr und am Montag, 18. Februar, um 18.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino zu sehen: Im Westen Lindau und der Bodensee, im Osten Berchtesgaden und der Königsee, dazwischen erstreckt sich nördlich der Alpen der weißblaue Freistaat. Ein gesegnetes Land: Seien es die Naturschönheiten wie die Gipfel und Grate oder Seen und Flüsse. Die Schlösser des Märchenkönigs Ludwig II. (Herrenchiemsee, Neuschwanstein und Linderhof) locken ebenso wie zahlreiche Burgen. Darunter die längste der Welt in Burghausen. Politik wurde in Augsburg gemacht – die Fugger als Geldgeber – wie auch im Würzburg der Fürstbischöfe (Unesco-Weltkulturerbe). In Rothenburg ob der Tauber (Bild) und Nördlingen lässt sich inmitten mittelalterlicher Stadtmauern Geschichte hautnah erleben. Die Film-Reise führt durch die Regionen Franken, Schwaben, Oberpfalz, Ober- und Niederbayern mit Stationen in Nürnberg, Landshut, Regensburg, Bayreuth, Würzburg und in vielen kleineren Städten wie Bamberg, Coburg, Passau. Besucht werden außerdem einige Klöster, darunter Rottenbuch, Benediktbeuern, Andechs und Weltenburg. Einen Anlass zum Feiern gibt es immer: beim Maibaumaufstellen oder Ochsenrennen, dem Oktoberfest, einer Floßfahrt auf der Isar oder bei der berühmten Landshuter Hochzeit. woge/Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019