Ein Tänzchen immer rund um „Egon“

sachsenhausen.Der Hammeltanz ist bei der Kerwe in Sachsenhausen der abschließende Höhepunkt. Die Kerwe selbst, ausgerichtet vom TV Sachsenhausen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, hatte bereits am Samstag einen prima Start. Beim Beatabend mit „Unplugged Project“ war die Halle sehr gut gefüllt. Gleiches galt für die Zeit des Mittagessens am Sonntag und den eigentlichen Festakt anlässlich „60 Jahre Turnhalle“ (siehe weiteren Bericht).

Große Spannung kam auf, als die acht Paare für den Hammeltanz einträchtig in den Saal einmarschierten, angeführt vom Hammel auf einem Rollwagen, welcher wiederum von vier jungen Mädchen begleitet wurde. Die Tanzpaare drehten fortan zu temperamentvoller Musik Runde um Runde um recht gelassen wirkenden Vierbeiner.

Immer wieder wurde der Strauß weiter gegeben, alle Anwesenden blieben in gespannter Erwartung des laut tönenden Signals, welches das Ende des Hammeltanzes verkündet und das Strauß-tragende Tanzpaar das Siegerpaar festlegt. Das obligatorische große Hallo der Tänzerinnen und Tänzer und natürlich auch des ganzen Saales drehte sich schließlich um „das A-Team“ Anja Häfner und Andreas Kempf.

Nachdem das Siegerpaar reichlich beglückwünscht worden war und alle Teilnehmer des Hammeltanzes eine kleine Stärkung in Form von Sekt zu sich genommen hatten, folgte der schwungvolle Siegertanz rund um den Vierbeiner. Dieser ward von Ortsvorsteher Udo Beck kurzerhand „Egon“ getauft. Anschließend blieben viele Gäste des Festes noch bei Kaffee und „Kerwebloatz“ zusammen. hpw

