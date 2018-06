Ein Tag wie im Urlaub

Anzeige

Wartberg.Der Kirchliche Kindergarten Wartberg hat am Sonntag einen Familienwandertag zur Leberklinge auf den Abenteuerspielplatz veranstaltet.

Trotz Fußball-WM beteiligten sich viele Familien an der Wanderung. Die Kinder hatten auf dem Spielplatz viel Spaß beim Erproben der Spielgeräte und tobten sich aus. Für Erzieherinnen und Eltern gab es so Zeit und Gelegenheit sich mal ganz anders zu unterhalten. Es wurden Lebensgeschichten und Rezepte ausgetauscht oder besprochen wie das Zuckerfest mit dem Ende vom Ramadan war. Im Kindergarten gibt es zurzeit Kinder aus 17 verschiedenen Nationen. Das macht das Leben dort und auch an solchen Ausflügen sehr bunt.

Abgerundet wurde der Nachmittag durch den Besuch vom Eiswagen und durch ein großes, vielfältiges Buffet mit Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern.