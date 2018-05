Ein Traum für die Welt

Anzeige

Martin Luther King bekam Hilfe von der befreundeten Gospelsängerin Mahalia Jackson. Sie stand neben ihm auf der Tribüne, flüstert ihm zu: „Erzähl ihnen von deinem Traum!“

Augenzeugen berichten, wie Martin Luther King kurz zögerte, das Redemanuskript zur Seite legte und mit verändertem Tonfall, frei sprach:

„I have a dream“: „ Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages erhebt, dass, dass sie den wahren Sinn ihres Credos in ihrem Leben verwirklichen wird, das Credo, das da lautet: ,Wir halten es für offenbar, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.’. (. . .) Ich habe den Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Gehalt ihrer Gesinnungen beurteilt werden. (. . .) Wenn wir Freiheit in jeder Stadt und in jedem Weiler (. . .) erschallen lassen, dann werden wir den Anbruch des Tags beschleunigen können, an dem alle Kinder Gottes – Schwarze und Weiße, Juden und Heiden, Katholiken und Protestanten – sich die Hände reichen und die Worte des alten Lieds singen: ,Endlich frei! Großer allmächtiger Gott, wir sind endlich!’ (Zitat nach www.heiligenlexikon.de/Literatur/ML_KingTraum )

Durch diese visionäre Rede wurde durch die Bürgerrechtsbewegung in den USA politisch und gesellschaftlich vieles bewegt, wenngleich noch immer wesentliche Veränderungen in Politik und Gesellschaft und im Bewusstsein ausstehen. Nicht nur in den USA, sondern überall in der Welt.

Martin Luther King wurde am 4. April 1968 in Memphis ermordet. Darum wird in diesem Jahr seiner gedacht. Seine Rede von der Vision einer gerechteren Welt, in der Menschen aller Kulturen, Religionen und Hautfarben zusammenleben können, ist über seinen Tod hinaus aktuell geblieben. „Träume sind keine Schäume“, sie können Veränderungen bewegen im gesellschaftlichen wie im persönlichen Leben. Eingefahrene Verhaltens- und Denkmuster können aufgebrochen und überwunden werden. Überraschend Neues kann sich entfalten. Wir brauchen solche Träume, denn wir sind verarmt an geistreichen Visionen.

Die Botschaft der Ausgießung des Geistes in der Apostelgeschichte in Anknüpfung an den Propheten Joel möchte uns ermutigen, zu unseren Träumen für unser Leben, für Kirche und Gesellschaft zu stehen, sie zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten.

Geistreiche Pfingstzeit wünscht

M. Hermann, Ahorn-Eubigheim, Pfarrer zur Mithilfe im evangelischen Dekanat Adelsheim-Boxberg)

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018