Ein Umbruch ist zu erwarten

Dietenhan.Wie schon vor fünf Jahren, als es eine komplette Neubesetzung gab, deutet sich bei der Kommunalwahl im Mai ein großer Umbruch im Dietenhaner Ortschaftsrat an. Von den vier Gremiumsmitgliedern kandidiert mit Marco Oberdorf nur eines mit Sicherheit wieder. Norbert Pahl verkündete bei einer Informationsveranstaltung am Montag zwar seinen Rückzug, unumstößlich scheint dieser Entschluss aber nicht zu sein, im Gegensatz zu dem von Peter Sahlender.

Unsicherheit gibt es derzeit um Ortsvorsteher Andreas Blum, der seit längerem ausfällt und auch am Montagabend nicht im Bürgerhaus anwesend war. So begrüßte an seiner Stelle Sahlender die rund 40 Interessierten.

Sie wurden dann von Helmut Wießner, Dezernatsleiter in der Stadtverwaltung, über den „Superwahltag“ am 26. Mai informiert, an dem über die Zusammensetzung des Europaparlamentes, des Kreistages, des Gemeinderates und der Ortschaftsräte entschieden wird.

Zunächst stellte er aber klar: „Die Dietenhaner waren am 3. Februar die Ersten, die ihr Ergebnis bei der Oberbürgermeisterwahl gemeldet haben. Zwar knapp, aber doch vor Sachsenhausen.“ Ähnliches erwarte er auch im Mai. Am wenigsten Schwierigkeiten dürfte dabei die Auszählung der Europawahl bereiten, wo es zwar wahrscheinlich wieder einen großen Stimmzettel geben werde, die Wähler aber nur eine Stimme abgeben dürften.

Bei der Kreistagswahl sind es dagegen deren sieben, bei der Gemeinderatswahl 22 – nicht mehr wie bislang 26 – und bei der Ortschaftsratswahl in Dietenhan vier. Für diese drei Wahlen hat am Montag die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen begonnen, sie endet am 28. März um 18 Uhr. Nicht gewählt werde im Mai der Ortsvorsteher, machte Wießner deutlich. Dies sei dem Gemeinderat vorbehalten, auf Vorschlag des Ortschaftsrates, dem in der Regel gefolgt werde.

Und wie sieht nun der Stimmzettel in Dietenhan aus? Dafür gebe es, so der Dezernatsleiter, mehrere Möglichkeiten. Entweder es handele sich, wie vor fünf Jahren, um ein Blankoformular, auf dem dann die Namen derer eingetragen werden, die man wählen will. Oder es gibt einen Wahlvorschlag, auf dem bis zu acht Personen stehen können, von denen dann vier gewählt werden – eine Alternative, die offensichtlich von den meisten der Anwesenden präferiert würde. Ebenfalls möglich sind mehrere Wahlvorschläge.

Wer soll, beziehungsweise könnte nun kandidieren? Das war die Frage, über die man sich längere Zeit den Kopf zerbrach. „Es wäre schön, wenn aus dem Neubaugebiet der eine oder andere Verantwortung übernehmen würde“, wünschte sich Marco Oberdorf. „Wie sieht es mit Frauen aus?“, wollte früherer Ortsvorsteher Manfred Rosin wissen.

„Wir hören jetzt zum ersten Mal offiziell, dass zwei von vier Ortschaftsräten nicht mehr kandidieren wollen und man vom Ortsvorsteher praktisch nichts weiß“, bedauerte Rainer Englert angesichts der Tatsache, dass wichtige, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen seien. Auch er beklagte die mangelnde Bindung der Bewohner des Neubaugebietes an den Altort. „Das wird zunehmend zu einem Problem, auch für die Vereine.“

Einige Namen potenzieller Kandidaten wurden dann genannt und manche der Anwesenden, schienen nicht ganz abgeneigt. Andere, die den Termin nicht wahrnehmen konnten oder wollten, sollen in den nächsten Tagen von den Mitgliedern des Ortschaftsrates Oberdorf, Pahl und Sahlender oder von Ehrenbürger Kurt Oberdorf wegen ihrer Bereitschaft gefragt werden.

Bis 3. März will man einen Zwischenstand bekanntgeben, am 20. März ist dann „Deadline“, da danach noch einige Formalien geregelt werden müssen, um die Einreichungsfrist einhalten zu können. ek

