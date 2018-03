Ein vielseitiger Gelehrter im 15. Jahrhundert

Anzeige

Falsch interpretiert

Die Erinnerung an Johannes Lange sei in Wertheim durch ein Papierblatt erhalten, dass sich im Besitz des historischen Vereins befinde. Es handelt sich um ein Bild aus dem Jahr 1412, das Johannes Lange mit dem Grafen Johann II. und seinem gleichnamigen Sohn zeigt. Sie sind durch Spruchbänder zu identifizieren. Zudem sind zwei weitere nicht genannte Personen zu sehen: eine Frau, laut dem Referenten wohl die Grafengattin Mechthild, und sein jüngerer Sohn Albert.

Lange selbst ist mit einem roten Talar abgebildet. „Dies weist ihn als Arzt und Gelehrter aus“, erklärte Franz Fuchs. Eine falsche Interpretation des Bildtextes habe dazu geführt, dass man ihn über viele Jahre für einen promovierten Arzt hielt. Er hatte aber nie promoviert, stellte der Experte fest. Als Hintergrund ergänzte er, dass Promotionen zu jener Zeit sehr teuer waren und schnell den Wert mehrerer Häuser beziehungsweise Jahresgehälter eines Juristen erreichten. Das genaue Geburtsdatum von Lange sei nicht urkundlich erwähnt, auch die bei Gelehrten oftmals vorhandene Dokumentation der Einschreibung an der Universität fehle bei ihm.

Aufenthalt in Prag

Aus dem Jahr 1385 findet sich ein Dokument über die Zulassung Johann Langes zu einem Prüfungsakt an der Universität Prag. Anhand der üblichen Werdegänge ließe sich zurückrechnen, dass er wohl 1383 in die Stadt kam. „Er dürfte um die Mitte der 60er Jahre des 14. Jahrhundert in Wetzlar geboren worden sein“, legte der Referent dar. „Prag sollte im Leben des Johann eine große Rolle spielen.“ Urkundlich bezeugt sei sein Aufenthalt bis 1389. Ab 1412 wird er dann in Wertheim nachgewiesen. Für die Zeit dazwischen gibt es keine Nachweise. Jedoch erwähnt Lange in einem seiner Werke, dass er Leiter einer Schule in seiner Heimat Wetzlar war. „Das muss in die Zeit zwischen 1389 und 1412 gefallen sein.“

Eine der Quellen über das Wirken Langes in Wertheim ist ein „Bestallungsrevers als Hofgesinnt“ vom 2. Mai 1417, das sich im Bronnbacher Archiv befindet. „Im Dokument wird er auch darauf eingeschworen, nicht selbst Rezepturen herzustellen, sondern dies dem Apotheker zu überlassen“, verwies Fuchs auf die bereits damals geltende Trennung von Arzt- und Apothekerstand.

Lange wirkte etwa acht Jahre in der Main-Tauber-Stadt. „Am 25. Mai 1420 wurde er als Stadtarzt in Frankfurt am Main nachgewiesen.“ Dort habe er bis 1424 gewirkt, danach kam er nach Worms. „Sein letztes Lebenszeugnis war ein Rezept für den Abt Heinrich von Amorbach.“ Dieser hatte von 1426 bis 1458 dieses Amt inne. „Wenn man davon ausgeht, dass Lange ihn in der Anfangszeit behandelte, hat er wohl bis ungefähr 1530 gelebt.“

Als Schriftsteller tätig

Johannes Lange habe sich nicht nur als Arzt, sondern auch als Schriftsteller hervorgetan. Beispielhaft verwies der Referent auf ein Pestkondendium, Rezeptsammlungen, exegetische und pädagogische Schriften. In einigen davon sind auch Bezüge zu Wertheim auffindbar. So findet sich in einer Rezeptsammlung eine Rezeptur gegen ein Milzleiden von Gräfin Mechthild sowie Rezepte für weitere Wertheimer Bürger und Schöffen, die jedoch nicht namentlich genannt waren.

Seine pädagogische Schrift „Die goldene Schlüssel zur Weisheit“, von 1418 widmete Lange dem Wertheimer Grafen. Darin zeigt er beispielsweise Liebe, Gebet und Bildung als Wege zur Weisheit auf.

Johannes Langes wichtigstes Werk war der „Malleus Hussonis“, der „Hussenhammer“, der in der 1420 bis 1421 entstand. Darin wird seine Bindung an den römisch-katholischen Glauben und zugleich seine innerliche Ablehnung der reformatorischen Bestrebungen des Prager Theologen Jan Hus und seiner Anhänger deutlich. In den insgesamt 4000 Versen befürchtete Lange, dass deren Wirken die Menschen vom rechten Glauben abbringen würde. Schließlich forderte er die Bekämpfung der Hussiten mit Gewalt.

