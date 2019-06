Ein wahrer Spitzbub mit scharfer Zunge

Sich persönlich mit einem bekannten Kabarettisten unterhalten. Der Wunsch wurde für einige Besucher der Veranstaltung mit Urban Priol in Wertheim Wirklichkeit. Dazu verhalf das schlechte Wetter.

Wertheim. Kabarett auf der Wertheimer Burg: Viele freuten sich am Freitag auf einen unterhaltsamen Abend. Doch nach der Pause, in der sich schon etliche Zuschauer mit Schirmen und Regenparkas auf und hinter die Bühne geflüchtet hatten und der Boden im Burggraben langsam zu Matsch wurde, war klar: Die Veranstaltung kann nicht fortgesetzt werden. Das Ersatzangebot: Im Löwensteiner Bau können alle, die Lust haben, sich mit dem Künstler unterhalten. Diese Chance nahmen etliche wahr.

Doch zuvor waren die Zuschauer in der ersten Halbzeit des Programms voll auf ihre Kosten gekommen. Denn Priol setzte mit seiner gewohnten Spitzbübigkeit und seiner scharfen Zunge eine Pointe nach der anderen. Das Publikum kam zwischen den Lachern fast nicht zu einer Pause. Manches kam dabei spontan – und auch hier war das Wetter Thema: „Feinstaub, oh, das ist hier ein blödes Beispiel“, meinte der Kabarettist etwa, während der Wind den Sand im Burggraben aufwirbelte und man seine Augen davor schützen musste. Es würde aber passen, denn: „Die Politik streut uns auch Sand in die Augen“, stellte Priol fest.

Er müsse im Moment sehr aktuell sein, auswendig lernen lohne sich fast nicht mehr bei den vielen Rücktritten und Änderungen, gab der Künstler zu. Inhaltlich habe er, so der Aschaffenburger, aber eher das Gefühl, in die 80er Jahre zurückversetzt worden zu sein.

Die Texte von vor 25 Jahren, als er damals am Tag des Amtsantritts von Helmut Kohl mit politischem Kabarett begann, könne er eins zu eins wieder bringen, war er überzeugt.

Fast habe er Lust, erneut zu demonstrieren, meinte Priol. Wobei er und seine einstigen Kampfgenossen wohl eher in dem Alter seien, wo sie bei Sitzblockaden den wegtragenden Polizisten danken würden, dass sie ihnen hochhelfen.

Von Altersmüdigkeit in seinem Denken merkte man allerdings gar nichts. Tagesaktuell und mit erstaunlichem Detailwissen verfolgte und kommentierte er das Weltgeschehen. Schließlich hatte er sich beim Amtsantritt von Angela Merkel vorgenommen: „Die geht nicht vor mir.“

Generell möge der Deutsche keine Veränderungen, stellte der Kabarettist fest. Deshalb lasse man sich immer noch von den Konservativen und von Volkswagen beschummeln. Da lobe er sich die Jungen, die gerade auf dem Vormarsch seien. Allerdings keine Influencer, deren kritischste Frage an die Kanzlerin gewesen sei, ob sie Emojis in ihren Nachrichten verwende.

Besonders bekam die CSU ihr Fett weg, die „Alpen-Taliban“, die man als nicht-bayerischer Wähler der CDU quasi gratis dazubekomme. Priol forderte die Partei auf, den den Mut zu haben, sich endlich in ganz Deutschland zur Wahl zu stellen.

Ob nun Verkehrsminister, die der Hälfte der Deutschen und alle anderen europäischen Ländern aufgrund des Wunsches nach einem Tempolimit den gesunden Menschenverstand absprächen, oder Thilo Sarazzin, dem er für sein neues Buch den Titel „Von der Waffel zur Falafel“ vorschlägt – zu allen hatte Priol etwas zu sagen. Aber auch Politiker aus dem Ausland kamen bei ihm nicht gut weg: Bei Donald Trump, Boris Johnson und Geert van Wilders vermutete er, dass sie alle den gleichen Frisör haben, der beim Implantieren der toten, blonden Katze auf den Köpfen wohl Gehirnmasse herausgenommen hat. Dass Priol alle erwähnten Prominenten täuschend echt imitierte, steigerte den Vergnügungsfaktor beim Publikum zusätzlich.

Zwischendurch wurde es einfach lustig, wenn der Kabarettist erzählte, wie er in einer Fördermaßnahme für russlanddeutsche Jugendliche von einer Frisörschülerin rangenommen wurde. Dabei schilderte er das übliche Leiden beim Frisör, das wohl jeder schon erlebt hat.

Der gelungene Kabarettabend wird den Besuchern sicherlich im Gedächtnis bleiben – trotz oder vielleicht auch wegen den Kapriolen des Wetters, die man einfach nur bei einer Open-Air-Veranstaltung erlebt.

