Bestenheid.Auf ihre Konfirmation vor 25, 50 oder gar 60 Jahren blickten 13 Jubelkonfirmanden aus Grünenwört und Bestenheid am Sonntag in der evangelischen Kirche Bestenheid zurück. Pfarrerin Caroline Knapp sagte in ihrer Begrüßung: „Wir freuen uns mit euch, dass ihr diesen Tag erlebt.“ Solch ein Jubiläum sei ein Zeichen der Güte Gottes.

Der Segen, der den Jugendlichen damals bei der Konfirmation zugesprochen wurde, habe sie in ihrem Leben begleitet. Sie alle hätten Liebe erfahren und gegeben, aber auch Umwege und Leid seien ihnen nicht erspart geblieben. Im Jubelgottesdienst sollte ihnen der Segen erneut zugesprochen werden.

Als Leitspruch zu ihrem Fest gab Knapp ihnen mit auf den Weg: „Gott ist dein Schutz und dein Schirm, deine Kraft und deine Hilfe.“ Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von den Kirchenältesten und den aktuellen Konfirmanden. Als Organist wirkte Frieder Dosch. In ihrer Predigt ging Knapp auf die Bedeutung der Jubelfarben, aber auch der Farben des Lebens im Allgemeinen ein. „Silber ist der Hoffnungsstreifen am Horizont und das Licht früh morgens, wenn noch alles vor einem liegt.“ Golden könne der Herbst sein und das Licht am Abend oder Morgen. Diamanten seien außergewöhnlich, schimmerten in vielen Farben.

Sicher sei nicht jeder Morgen diamantenen, golden oder silbern gewesen. „Aber hoffentlich manche, hoffentlich ganz viele.“ Sie hoffte, es habe für die Jubilare überhaupt viele Farben im Leben gegeben. Sie stünden für Hoffnung, Neuanfänge, Aufbrüche, Wärme, Liebe, Leben, Freiheit und Himmel. Abschließend wünschte sie den Jubilaren ein weiterhin buntes, glänzendes Leben.

Den Festtag feierten alle Jubelkonfirmanden gemeinsam in einer Bestenheider Gaststätte. Dabei wurde viel über gemeinsame Erinnerungen gesprochen.

Ihre diamantene Konfirmation feierten Wolfgang Bieber, Gerhard Friedrich, Brigitte Riedl (geborene Schütz) und Eva Senfleben (geborene Strauch). Gut in Erinnerung blieb den Konfirmanden aus Grünenwört, dass sie in ihrem Konfirmationsjahr den Blasebalg der Orgel bedienen durften sowie die dabei entstehenden Geräusche. Die Konfirmation habe man im vollen Wohnzimmer zu Hause gefeiert. Schon Tage vorher habe man gebacken. In Grünenwört gab es zudem vor der Konfirmation ein Schlachtfest.

Vor 50 Jahren wurden Erna Brand (geborene Scheurich), Brigitte Kreßmann (geborene Kirchner), Regina Marlok (geborene Melcher), Hans-Joachim Müssig, Horst Scheurich und Günther Stellner konfirmiert. Die goldenen Jubelkonfirmanden erinnerten sich vor allem an die zahlreichen Geschenke. „Es gab oft Stofftaschentücher.“ Auch der Konfirmationsunterricht war noch präsent. „Wir mussten viel lernen und an der Konfirmationsprüfung, einer Woche vor dem Fest, waren wir aufgeregter als an der Konfirmation selbst.“ Die Grünenwörter erinnerten sich daran, dass die Jungen im Konfirmationsjahr die Glocken läuten durften.

Ihre silberne Konfirmation feierten Nicole Kaufmann, (Geborene Mahal), Florian Weih und Anke Weiß (geborene Scheurich). Vor 25 Jahren sei es in der Konfizeit schon lockerer zugegangen. Unterricht und Prüfung seien aber streng gewesen. „Bei der Prüfung waren wir alle aufgeregt, wir hätten uns ja vor der Gemeinde blamieren können.“ Schöne Erinnerungen gab es an die Konfifreizeit auf dem Schwanberg. bdg

