Einmal wie ein Arzt im OP stehen, war beim Forschertag in der Rotkreuzklinik einer der Höhepunkte für die Mädchen und Jungen. © Forscherkids Wertheim

Reinhardshof.Einmal selbst eine Operation üben, das war für die 24 Teilnehmer der Forscherferien beim Forschertag in der Rotkreuzklinik am Mittwoch einer der Höhepunkte. Mit den Forscherkids Wertheim ermöglichte das Klinikteam den Erst- bis Fünftklässler spannende Einblicke in Medizin und Technik.

Einleitend wurde mit Alexa Mayer und Jacqueline Hilbig vom DRK-Rettungsdienst bei einem gestellten

...

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.02.2018