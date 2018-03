Einbrecher flieht über Balkon

Anzeige

Bettingen.Auf bisher unbekannte Art und Weise drang am Dienstagabend ein Einbrecher in Bettingen in der Straße „Am Remmlinger Pfad“ in ein Einfamilienhaus ein. Vom Erdgeschoss begab er sich in den ersten Stock und durchsuchte die Räume, obwohl sich im Erdgeschoss Personen befanden. Als die Hauseigentümerin nach Hause kam, wurde sie auf die Geräusche im ersten Stock aufmerksam gemacht. Sie begab sich daraufhin in den ersten Stock und stellte fest, dass sämtliche Schränke in den oberen Räumen durchwühlt worden waren. Der Täter hatte sich zuvor über den Balkon aus dem Staub gemacht. pol