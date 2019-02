Einbrecher in Wertheim aktiv

Wertheim.Einbrecher waren im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch in Wertheim aktiv. In einer Kleingartenanlage an der Mühlenstraße schlugen sie die Glasscheibe des Fensters eines Gartenhauses ein. Anschließend entnahmen sie durch das Fenster eine Astschere, die sie aber außerhalb der Hütte ablegten und zurückließen. Das Häuschen wurde nicht betreten.

Auch in Kembach versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein Gebäude in der Höhefelder Straße einzudringen. Nach mehrere Anläufen gelang es den Einbrechern, die Garage eines Sportgeländes zu betreten. Aus dieser räumten sie dort gelagerte Gegenstände ins Freie und stellten sie vor die Garage.

Möglicherweise wollten sie die Gegenstände, darunter ein Kühlschrank, eine Kehrmaschine und eine Schubkarre, später abtransportieren. Dazu kam es nicht.

Die Diebe entwendeten lediglich einen Pulverlöscher und einen CO2-Feuerlöscher. Vereinsmitglieder stellten den Einbruch am Dienstagvormittag fest. Ob für die Einbrüche in Wertheim dieselben Personen verantwortlich sind, ist nicht bekannt. pol

