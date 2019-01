Einbruch in Haus

Mondfeld.Einbrecher waren am Donnerstagnachmittag in Mondfeld, in der Straße Dorfäcker unterwegs. Die Abwesenheit der Besitzer eines Hauses nutzten die Einbrecher aus. Im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr verschafften sich die Täter über eine Terrassentür Zugang zum Haus. Im Erdgeschoss und Obergeschoss durchwühlten die ungebetenen Gäste alle Schränke nach Wertsachen. Die Einbrecher wurden fündig und entwendeten Gold und anderen Schmuck im Wert von rund 3000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.01.2019