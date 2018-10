Einbruch in Mehrfamilienhaus

bestenheid.Zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Odenwaldstraße in Wertheim kam es am Mittwoch zwischen, 6 Uhr und 15 Uhr.

Unbekannte verschafften sich Zutritt in die Wohnung, indem sie die Eingangstüre mittels körperlicher Gewalt aufdrückten.

Zielgerichtet gingen die Einbrecher auf Kommoden und Schränke zu und durchwühlten diese.

Die unbekannten Personen konnten hierbei Schmuck und Bargeld erbeuten.

Als um 15 Uhr der Mieter der Wohnung nach Hause kam, bemerkte dieser das Chaos. Der entstandene Sach- beziehungsweise Entwendungsschaden ist bislang noch nicht bekannt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018