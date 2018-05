Eindringlich Lebensgeschichten zeigen

Anzeige

Zum ersten Mal wagten sich Archivare und Historiker aus deutschland und Frankreich daran, gemeinsam eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg zu erarbeiten.

Wertheim. Zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg präsentieren das Landesarchiv Baden-Württemberg und die Archives Departementales du Haut-Rhin seit März 2014 eine gemeinsame deutsch-französische Wanderausstellung. Hundert Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wagten es erstmals Archivare und Historiker aus Deutschland und Frankreich, die traditionellen nationalen Grenzen und Sichtweisen zu überschreiten und gemeinsam die Geschichte des Oberrheingebiets in jenen Jahren in den Blick zu nehmen.

In einer grenzüberschreitenden Ausstellung wird nun eine Gesamtschau auf die Region am Oberrhein geworfen, die in den Jahren 1914 bis 1918 Kampfgebiet und Heimatfront zugleich war. Sie wurde am 28. März 2014 parallel in Karlsruhe und Colmar eröffnet. Es folgten weitere Stationen an zahlreichen Orten in Deutschland und Frankreich.