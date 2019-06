Eine aufregende Reise in die Vergangenheit

Wertheim.„Der Flohmarkt von Madame Claire“ lautet der Titel des Films, der in der VHS-Reihe am Dienstag, 11. Juni, um 18.30 Uhr und Mittwoch, 12. Juni, um 20.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino gezeigt wird.

An einem wunderschönen Sommertag wacht in einem französischen Dorf Madame Claire (Catherine Deneuve) auf – überzeugt davon, dass heute ihr letzter Tag auf Erden sei. Claire beschließt, ihr gesamtes Hab und Gut im Garten ihres Landhauses zu verkaufen.

Wenn sich schon ihre Erinnerungen mehr und mehr verflüchtigen, benötigt Claire auch ihre ans Herz gewachsenen Möbel und Sammlerstücke nicht mehr.

Von einer Freundin alarmiert, kehrt Claires Tochter Marie (Chiara Mastroianni) zum ersten Mal nach 20 Jahren in ihr Zuhause zurück. Doch sie scheint nicht das einzige Gespenst aus der Vergangenheit zu sein, das die exzentrische Dame erneut aufspürt. Mit jeder Erinnerung begegnet Claire auf einer aufregenden Reise ins Herz der vergangenen Zeit nicht nur einem Echo ihrer Jugend und ihrer Liebhaber, sondern tragischen Geheimnissen, unausgesprochenen Differenzen und alten Familiendramen.

Mit betörender Eleganz und anmutiger Sinnlichkeit erobert die Grande Dame des französischen Kinos, Catherine Deneuve, an der Seite ihrer Tochter Chiara in diesem Film die Kinoleinwand sensationell zurück, heißt es in der Ankündigung der Agentur „Neue Visionen“. Regisseurin Julie Bertuccelli gelingt eine einfühlsame Momentaufnahme überraschend lebendiger Erinnerungen, die nicht nur die Vergangenheit würdigen, sondern auch eine versöhnliche Zukunft versprechen.

