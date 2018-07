Eine berührende Geschichte

Anzeige

Wertheim.Das Frauen-Sommerkino im Wertheimer Roxy ist seit vielen Jahren eine feste Veranstaltung des Frauenvereins. In diesem Jahr gibt es am morgigen Mittwoch Fingerfood ab 19 Uhr, danach ab 20.30 Uhr spritziges Feelgood-Kino über eine unwiderstehliche Frau, die in der Mitte des Lebens mit Charme und Esprit ihrem Leben eine neue Wendung gibt.

Für Aurora ist das Leben zur Zeit echt kompliziert: Ihre ältere Tochter wird schwanger, ihre jüngere Tochter will ihr Studium wegen ihrem Freund hinwerfen, ihr neuer Chef macht ihr das Leben als Kellnerin zur Hölle – und dann begegnet Aurora auch noch ihrer ersten großen Liebe, dem Arzt Totoche. Und Aurora stellt fest: Älterwerden stellt einen vor ganz schön viele Herausforderungen, macht das Leben aber nicht weniger aufregend.

„Madame Aurora und der Duft von Frühling“ von Blandine Lenoir begeistert mit seiner Geschichte, seinem charmanten Witz und seinen außergewöhnlichen Figuren. Immer wieder überrascht das Drehbuch mit spritzigen Wendungen und pfiffigen Dialogen, die ganz aus dem Leben gegriffen scheinen und somit allen Figuren etwas zutiefst Menschliches verleihen.