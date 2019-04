Eine für alle tragbare Lösung gemeinsam finden

Wenn sich die Führung unserer CDU zusammen mit einigen Beamten der Stadt in kleiner Runde trifft und anhand von ausgesuchten gefälligen Zahlen anschließend von der eigenen Partei und wenigen weiteren Gemeinderäten ihre Entscheidungen genehmigen lässt, hat der Gemeinderat auf dem Papier demokratisch abgestimmt. Ich halte es aber nicht für demokratisch, wenn vielleicht 51 Prozent für eine Entscheidung sind, 49 Prozent aber dagegen.

Auch halte ich es für falsch, dass nur untersucht wird, wie der Verkehrsfluss einfach und sicher in das Gewerbegebiet auch zukünftig gewährleistet ist. Wie kann ich eine gute Lösung für Industrie und Wertheimer Bürger finden, wenn ich nur den Verkehr im Auge habe?

Nein, eine neue Anbindung an das Gewerbegebiet auf dem Reinhardshof ist wie das von hinten Aufzäumen eines Pferdes. Es gibt in Wertheim ein Verkehrsproblem. Also gilt es doch, zuerst die Ursache des Verkehrsproblems zu eliminieren? Ein Gewerbegebiet am Ende der Stadt erfordert viele Fahrten durch diese Stadt. Was – in vielen unserer Ortsteile – zu den bekannten Problemen führt.

Wenn viele Bürger genervt sind vom vielen Verkehr, dann müssen wir anhalten, denken und eventuell frühere Entscheidungen neu überlegen oder widerrufen. Daher bin ich für einen vorläufigen Stopp betrieblicher Neu-Ansiedlungen am Reinhardshof.

Und ich bin für das Erstellen eines Verkehrsplans für ganz Wertheim. Mit Berücksichtigung der Interessen von Fußgängern und Fahrradfahrern. Auch bin ich bin gegen einzelne Projekte, die Zwietracht säen und die die Ursache des Verkehrsproblems nicht lösen. Und ich bin für eine Lösung im Konsens, die wir miteinander in öffentlichen und ergebnisoffenen Diskussionen in den Stadtteilen suchen.

Der Lösungsweg soll von der Verwaltung ausgearbeitet werden – und ist vom Gemeinderat zu prüfen und zu bestätigen. Allerdings gemäß der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg in grundsätzlich offenen Tagungen (ein Grundsatz, der in Wertheim zu oft vergessen wird). Bei allem ist zu berücksichtigen, dass nur über solche Projekte nachgedacht wird, bei denen es keine großen Widerstände gibt (also nicht gegen Vockenrot zum beispiel).

Nur wenn wir die Bürger einbeziehen und nicht vor vollendete Tatsachen stellen, finden wir eine Lösung, die 90 und mehr Prozent der Bürger gefällt. Ein neues Miteinander? Ja, gerne. Aber nicht indem ich den Ex- Oberbürgermeister im kleinen Kreis durch wen auch immer ersetze. Sondern ein neues Miteinander mit den Bürgern, der Verwaltung und den Gemeinderäten. Das dauert länger und fordert ein neues Denken. Aber nur so finden wir eine Lösung, mit der alle sich gut oder wenigstens nicht schlecht fühlen.

