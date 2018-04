Eine Hommage an Leonard Bernstein

Anzeige

Breiten Bogen spannen

Die Mitglieder des Schlossfestspielorchesters haben für die Zuhörer ganz besondere Leckerbissen ausgewählt. Von Praetorius über Bach und Bruckner bis zu Bela Bartok spannt sich ein weiter Bogen europäischer Musik. „Das wird eine Erzählung von Europa, die frühere Botschaften vermittelt“, ist Wördehoff begeistert.

Mehr als stolz ist der Intendant, dass man die junge Cellistin Raphaela Gromes nach Bronnbach holen kann. Für ihn die junge Hoffnung am Cello. Sie wird begleitet von Julian Riem am Klavier. „Die Cellistin erfindet den Klang neu“, beschreibt er ihre agile, spontane und impulsive Art des Musizierens. Zu hören sein wird mit der Cello-Sonate von Richard Strauß ein wenig bekanntes Werk des Komponisten.

Etwas Besonderes ist für Wördehoff auch das Duo Arparimba mit Gudrun und Babette Haag. Auf den Zusammenklang zwischen Harfe und Marimba freue er sich, verrät er mit einem verschmitzten Lächeln. In der Klosterkirche taucht das Posaunenquartett der Schlossfestspiele ein in ausgelassenen Jazz und religiöse Tiefe.

Ein Leckerbissen ganz anderer Art wird am Abend zuvor auf der Wertheimer Burg die Symbiose von Wein und Musik sein. War im letzten Jahr Vincent Klink ein virtuoser Gastgeber, so steht am Samstag, 12. Mai, ab 18 Uhr bei der musikalischen Weinprobe „Kuhns Kollektiv“ auf der Bühne. Wördehoff ist überzeugt: „Die Musik von Saxofonist Sandi Kuhn ist mit einem guten Wein vergleichbar, die Empfindungen sind genauso vielfältig.“

Mit dabei ist Sängerin Gitte Lindmaier, die für Wördehoff alles mitbringt, was ein guter Jazzer braucht: Sinn für die Nuancen, die zum richtigen und unerwarteten Moment kommen.

Die große Leidenschaft für Musik soll bei dem schönen Abend im Vordergrund stehen, wie Bürgermeister Wolfgang Stein beim Pressegespräch im Barocksaal des Rathauses betont. Gerade den Abend auf der Burg mit der Verknüpfung von Wein und Musik findet er eine „tolle Symbiose“.

Stolz ist Stein, dass Wertheim wiederum Außenspielort für die Ludwigsburger Schlossfestspiele ist. Für Gäste, die beide Konzerte besuchen wollen, habe man sogar ein interessantes Paket mit Übernachtung geschnürt.

Drittes Konzert im September

In diesem Jahr wird das Ensemble sogar ein drittes Mal an die Tauber kommen. Denn am 22. September steht zu Ehren des 100. Geburtstags von Leonard Bernstein ein weiterer musikalischer Höhepunkt an. Pianist Sebastian Knauer, der Bernsteins Tochter persönlich kennt, hat kleine Miniaturen und Stücke des Amerikaners im Gepäck, die er nicht nur spielen wird, sondern alle mit Anekdoten zur Entstehungsgeschichte bereichert. Das Konzert wird in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Kloster Bronnbach stattfinden.

Intendant Thomas Wördehoff dankte OB Stefan Mikulicz, Bürgermeister Wolfgang Stein und Manuela Erbacher für deren Einsatz, der die Gastspiele in Wertheim ermöglicht. „Wir fühlen uns hier wie bei guten Freuden“, lobt Intendant Wördehoff die gute Zusammenarbeit. Und gegen einen Ausbau der Konzertreihe hätten alle nichts einzuwenden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018