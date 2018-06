Eine Jacke spielte den Liebesgott

Anzeige

Ottmar Reif wurde 1939 in Höhefeld geboren, seine Frau neun Jahre zuvor in Steinbach bei Würzburg. Nach der Volksschule arbeitete Irma Reif in verschiedenen Haushalten und bei Siemens. Mit der Geburt der Kinder hörte sie damit auf und betätigte sich als Milchsammlerin. Ihr Mann beendete die Volksschule wegen des Krieg und des Kurzschuljahrs bereits mit 13 Jahren und besuchte dann die Berufschule in Gamburg und die Landwirtschaftschule in Wertheim. Er arbeitete bei seinen Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb mit und in der fürstlichen Forstverwaltung als Waldarbeiter, bis sein Berufsleben durch Zufall eine andere Wendung nahm. Denn er wurde durch Ausfall seines Vorgängers 1966 Ratsschreiber der damals noch selbständigen Gemeinde Höhefeld. Mit der Eingemeindung wechselte er ins Wertheimer Rathaus und arbeitete dort bis zu seiner Pensionierung 2002 in der Bauverwaltung, dem Tiefbauamt und dem Grundbuchamt. An der Verwaltungsschule in Karlsruhe holte er sich dafür das nötige Know-How.

Wir machen es selbst

Die drei Kinder kamen 1969, 1972 und 1974 auf die Welt. Nebenher baute das Ehepaar sein Haus auf Grund, das sie der Gemeinde abkauften. Um Geld zu sparen und weil damals keiner die von Reifs gewählten Ytong-Steine verbauen wollte, kam der Beschluss: „Wenn die nicht wollen, machen wir es selbst.“ Irma Reif rührte an und klebte, Ottmar Reif mauerte. Familienmitglieder packten mit an und auch die Nachbarschaftshilfe funktionierte. Zu Ostern 1972 folgte der Einzug.

Bei all dem fand Ottmar Reif immer noch Zeit, sich ehrenamtlich im Ort zu engagieren: So war er Mitbegründer sowohl des Fanfarenzugs als auch des Sportvereins. „Und selbstverständlich war ich bei der Feuerwehr“, fügt er hinzu. Die Kinder des Paares leben im Schwarzwald, in Mainz und in Stuttgart. Doch zum Jubeltag ihrer Eltern kommen sie gemeinsam mit den drei Enkeln. Außerdem sind die Geschwister des Jubelpaares mit ihren Familien beim Fest mit von der Partie.

Gemeinsam genießen sie den Blick aus dem Haus, das die Familie erbaut und in dem sie so viel erlebt hat. nad

