„Eine kleine Erfolgsgeschichte“

reinhardshof.Der Andrang vor dem Existenzgründerzentrum an diesem an sonnigen Mittag ist recht hoch. Neben den Vertretern der SRH Fernhochschule, der Landkreisverwaltung und der Stadt Wertheim haben sich diverse Vertreter der Kooperationspartner, von Firmen und der weiterführenden Schulen eingefunden, um die Eröffnung der Büros der Fernhochschule in einem festlichen Rahmen zu begehen.

Bereits vor einem Jahr startete die Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) Fernuniversität am Standort in Wertheim. Sie bietet 26 staatlich anerkannte Fern-Studiengänge, verstärkt in Richtung Ingenieurwesen, mit dem Bachelor- oder Masterabschluss, dazu zahlreiche Zertifikate, vermittelt durch 42 Professoren und 150 Dozenten. Momentan nutzen rund 4000 Menschen die Studienangebote an den 18 Studienorten der SRH.

Am Standort Wertheim liegt der Fokus im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im technischen Vertrieb, im „Digital Business“ und in der Logistik. Wie die Studienzentrumsleiterin Silke Walter ausführt, geht der Wertheimer Einzugsbereich bei Klausuren bis hinter Mainz, bei den 15 sogenannten Präsenzveranstaltungen sogar bis Hannover und Sankt Gallen. Die Studierenden schätzen hier die ruhige Lage, die kurzen Wege und die unmittelbaren Parkmöglichkeiten. Im Schnitt zählt Walter pro Veranstaltung 15 bis 18 Studenten.

„Wir sind keine Präsenzhochschule. Wir sind eine Hochschule, die ein zeit- und ortsunabhängiges Studieren ermöglicht“, weist Prof. Jörg von Garrel, Prorektor der SRH Fernhochschule, noch einmal auf das besondere Konzept der Bildungseinrichtung hin. Lediglich an den Wochenenden finden entsprechende Präsenzveranstaltungen in Wertheim statt, beispielsweise am Studienzentrum am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium oder am Beruflichen Schulzentrum in Bestenheid. Dazu kommen sechs Termine pro Jahr, an denen die Studierenden ihre Klausuren schreiben, durchaus auch mal im Sitzungssaal des Rathauses. Seit gestern hat die SRH mit dem Büro und einem kleinen Besprechungszimmer einen festen Standort in Wertheim. „Durch die Eröffnung der Räumlichkeiten wollen wir unsere Präsenz hier in Wertheim verfestigen“, so Garrel.

Man könne ruhig von einer kleinen Erfolgsgeschichte sprechen, freut sich Bürgermeister Wolfgang Stein. Nach dem Start des Studienzentrums vor knapp einem Jahr sei die SRH Fernhochschule am Standort sehr gut angelaufen und die Eröffnung der Büroräume auf dem Reinhardshof nur folgerichtig, so Stein. Den Ort im Existenzgründerzentrum, beispielsweise in direkter Nachbarschaft mit der IHK und dem Kolpingwerk, bezeichnet Stein als ideal. In seinem kurzen Grußwort lässt er keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Stadt die Zusammenarbeit mit der SRH fortzuführen und vor allem auch ausweiten will. Sein Wunsch ist es, in einem zu bildenden Netzwerk mit Wertheimer Unternehmen weitere Themen aufzugreifen. Die Zunahme der Kooperationen zwischen Fernhochschule und Firmen wertet er als sehr positives Zeichen. In Sachen Fachkräftemangel sieht er in der sogenannten mobilen Universität eine kompetente Antwort, die viel Flexibilität und Möglichkeiten bietet und schon allein deswegen für die Unternehmen interessant ist.

Dezernent Jochen Müssig sieht den Standortausbau als deutliches Zeichen für eine Partnerschaft, die in Wertheim auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist.

Wie dieses hochmoderne Studium aussieht, erklärt Prof. Fabian Behrendt. Und natürlich werfen alle Anwesenden am Ende noch einen neugierigen Blick in Silke Walters neues Domizil. hei

