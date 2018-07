Eine kleine Sensation

Anzeige

Überraschend klare Führung

So waren die Erwartungen der Zuschauer an das Spiel hoch, das durch den Unparteiischen Michael Schaber angepfiffen wurde. Nach überraschend klarer Führung durch das Team „Dorf“ in der ersten Halbzeit, konnte das Team „Angel“ das Ruder in der zweiten Halbzeit herumreißen und den Sieg standesgemäß mit 9:6 nach Hause holen. Im Rahmenprogramm traten die Tanzgruppen „Klopfermädels“ unter der Leitung von Angelika Beck und „Funications Kids“ unter der Leitung von Anja Häfner auf. Der Turnverein Sachsenhausen zeigte sich mit dem Verlauf des Sportfestes überaus zufrieden. tv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018