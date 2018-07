Eine Lehrerin mit Herz und Seele verlässt die Schule

Anzeige

Für Oberstudienrätin Anneliese Matt beginnt nun ein solcher neuer Abschnitt. Nach über 36 Schuljahren wurde sie jetzt in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Anneliese Matt verlässt eine äußerst zuverlässige und pflichtbewusste Kollegin das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, die mit ihrem großen Herz immer ein offenes Ohr für die Schüler hatte.

Anneliese Matt studierte Englisch und Geographie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Das Referendariat in Mössingen und Horb. Nach dem Ende des Referendariats folgte eine Unterrichtstätigkeit in Schelklingen und Asperg. Seit dem Sommer 1983 unterrichtete Anneliese Matt am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium die Fächer Englisch und Erdkunde. Ab dem Schuljahr 1991/92 kam dann noch das Fach Ethik dazu und wurde Fachvorsitzende der Fachschaft Ethik.

Während ihrer Tätigkeit am Gymnasium war sie langjähriges Mitglied der Schulkonferenz und betreute und organisierte von 2002 bis 2015 auch die Koordinierung der Kooperation der Grundschulen und weiterführenden Schulen. Das verdeutlichte auch ihre Klasse 9m mit einem speziell für ihre Lehrerin vorgetragenen Liedbeitrag.

Mit Anneliese Frau Matt geht eine in der Schulgemeinschaft beliebte Lehrerin mit Herz und Seele in den Ruhestand.

Nach ihrem Sabbatjahr wird Studienrätin Regina Keck (Englisch/ Spanisch) am Deutschordensgymnasium in Bad Mergentheim einen neuen Wirkungskreis finden. An dieses Gymnasium wechselt auch Studienrätin Diana Baguhn (Englisch/ Sport) endgültig, nachdem sie dort schon seit einem Jahr als abgeordnete Lehrerin tätig ist.

Weiter weg zieht es Oberstudienrätin Dr. Julia Hammer (Englisch/ Französisch). Sie wird nach den Sommerferien an ein Gymnasium in Laupheim wechseln. Verabschiedet wurde auch Studienrätin Laura Kohn (Englisch/ Gemeinschaftskunde/ Französisch). Nach ihrer Elternzeit trat sie in einer Schule in Hessen ihren Dienst an.

Nach erfolgreichem Abschluss des Referendariats verlassen auch Franziska Brand (Englisch/ Französisch), Johanna Budke (Geschichte, Gemeinschafskunde, Spanisch) und Simone Uslar (Deutsch/ Englisch) das Gymnasium.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.07.2018