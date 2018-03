Eine Nacht – zwölf Mal Live-Musik

Anzeige

Wertheim.Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher der langen Nacht der Livemusik. Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikstile reicht das Angebot des zehnten Wertheimer Nightgroove am Samstag, 14. April.

Der Rock’n’Roll der 50er ist genauso vertreten wie zeitloser Blues, Folk und Boogie. Lateinamerikanische Musik und Partykracher der 80er und 90er Jahre wechseln sich ab mit Funk und Soul. Es werden leise und laute Akzente gesetzt und Musik zum schweißtreibenden Abfeiern und genießerischen Fingerschnippen präsentiert.

Auf der Bühne der Sparkasse Tauberfranken eröffnet „Wild 3 Night“ die Freiluftsaison 2018 und das Festival ab 19 Uhr mit Rock, Pop und Hits der 80er. Das Programm in der Kurzübersicht: Afrika Cocktailbar: Cafe con Leche (heiße Latin-Rhythmen aus Salsa, Bachata und Merengue); Am Malerwinkel: Stereo Coffee (Pop, Lounge, House und Jazz); Arkadensaal auf der Bühne der Stadtwerke Wertheim: MilesTone (Rock und Pop zum Abfeiern); Bistro Ionis: Bon Sixx (Rock, Pop, Soul, Funk); Burgermeisterei: Jamfire (Acoustic Cover, Rock, Pop und aktuelle Chartmusik); Da Barista: The Rockin Lafayettes (Rock’n’Roll, Swingin’-Boogie, Rockabilly); Eiscafe Boutique: Alley Cats (Soul & Funk mit Groove, Power und Herz); La Flamme: Dentler & Dziallas (Klassiker der Rock-, Pop- und Bluesgeschichte); Stadtcafe: Cover Kidzz (die Rock- und Pop-Klassiker der 70er); Zum Ochsen: Mark Prang Band (Rock, Partyrock und Blues); Abschlussparty im Löwensteiner Bau: DJ Gizzmo (Schlager, NDW, aktuelle Charts und Partymusik).