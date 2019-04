Eine nahezu überirdische Reise

Ein außergewöhnliches Konzert gab es am Samstag im Hofgartenschlösschen. Den Förderern Wolfgang Schuller und Helmut Schöler wurde ein musikalisches Denkmal gesetzt.

wertheim. Ein besonderes Konzert mit einem besonderem Programm fand am Samstag an einem besonderen Ort statt: Joel Blido und Ivan Skanavi (Celli) spielten auf Einladung des Kulturkreises Wertheim und des Fördervereins der Musikschule Wertheim ein Benefiz- und Dankkonzert im Hofgartenschlösschen und zugunsten des Schlösschens.

Neben herausragenden Cellokompositionen der Musikgeschichte von Joseph Haydn, Jean Sibelius, David Popper und Sergej Drabkin waren auch Joel Blidos Werke „Rapture“ und „Unseen Moon“ zu hören. Besonderer Höhepunkt war die Uraufführung der Auftragskomposition „Star Chasing“ zu Ehren von Helmut Schöler und Wolfgang Schuller, komponiert ebenfalls von Joel Blido.

Diese Hommage an zwei herausragende Förderer des Wertheimer Kulturlebens fand schon seit Wochen ein derart großes Interesse, dass das Konzert am Sonntag noch einmal mit identischem Programm wiederholt wurde.

Kontrastreiche Dynamik

Joel Blido führte mit informativen, humorvollen und emotionalen Worten durch das musikalisch spannende und erlebnisreiche Programm mit einem „Klassiker“ der Celloliteratur: Joseph Haydns Cello-Duo D-Dur begann in munterem Mezzoforte, leitete in kontrastreicher Dynamik zu romantisch schwelgenden Melodien über und schloss in energischem Presto. Die Solovariationen D-Dur von Jean Sibelius schätzt Joel Blido trotz des Kennenlernens als Prüfungsstück auch weiterhin als wertvolle und wichtige Brücke zwischen Bach und Moderne.

Schöne Melodien, schnelle Tonleitern, mehrstimmiges Spiel und lautenähnlich anmutende Pizzikatopassagen ließen die Klangmöglichkeiten des Cellos immer wieder eindrucksvoll zur Geltung kommen. „Rapture“ von Joel Blido hatte Ivan Skanavi zunächst mangels Noten innerhalb eines Jahres auswendig gelernt, so dass er das modern-interessante Stück nun auch demonstrativ ohne Noten präsentieren konnte.

The Unseen Moon“ war im Oktober 2017 ebenfalls im Hofgartenschlösschen, damals von Joel Blido und David Geringas, uraufgeführt worden. Nun erklang dieses hörenswerte moderne, aber an konventioneller Melodik orientierte Stück für viele Zuhörer zum zweiten Mal.

Das nun schon dritte Werk des jungen Komponisten hatte eine besondere Funktion über jene der Musik hinaus: Ein musikalisches Denkmal, so hatte Stefan Blido anfangs verkündet, wolle man Helmut Schöler und Wolfgang Schuller setzen und sich für deren Jahrzehnte langen Einsatz für den Erhalt des Hofgartenschlösschens und die vielseitige Förderung der Wertheimer Kultur bedanken.

Verrückte Mischung

Joel Blido erläuterte seine Inspirationen und den Namen der Komposition: „Star Chasing“ sei eine „ganz verrückte Mischung“ aus vielen verschiedenen Einflüssen.

Science Fiction, Italo-Western, Jazzelemente und eine fiktive Reise durch den Weltraum sei eine gewagte Kombination, aber er sei zu dem Schluss gekommen: „Das kann funktionieren“. Der lang anhaltende Applaus bewies, dass das Publikum sich dieser Meinung anschloss. In der Tat ließen grenzwertig hohe Töne, filigrane Sequenzen und langgezogene Melodiebögen bis hin zum swingenden Finale eine abwechslungsreiche, nahezu überirdische musikalische Reise erleben.

Nach dem Konzert überreichte der Komponist jeweils ein Exemplar der Noten an Helmut Schöler und Wolfgang Schuller. „Es ist ja Ihr Stück“, sagte er. Für die Zuhörer eher volkstümlich anmutend, aber für die Cellisten technisch extrem anspruchsvoll, war die folgende Duo-Suite des Cello-Phanömens David Popper, der von choralartigen Passagen in klangvoller Männerchor-Manier bis hin zu orchestralem Glanz alle Kompositionsmöglichkeiten auskostete und den Musikern reichlich Gelegenheit gab, diese effektvoll zu demonstrieren.

Besondere Kulturstätte

Mit den „Greensleeves Variationen“, die Sergej Drabkin vor Jahren seinem damals 13-jährigen Schüler Joel Blido gewidmet hatte, ging der offizielle Teil des Konzerts zu Ende.

Helmut Schöler dankte auch im Namen von Wolfgang Schuller für die zuteil gewordene Ehre und freute sich, dass das Hofgartenschlösschen durch junge Musiker immer wieder als besondere Kulturstätte seine Bestimmung erfülle. Stehend und lang anhaltend applaudierte das Publikum, das wiederum mit zwei Zugaben zum Abschluss belohnt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019