Eine neue Weltordnung bahnt sich an

Anzeige

Schächtele sah in den Kriegen und Konflikte der aktuellen Zeit ein neues zusätzliches Megathema. Es resultiere aus den großen Problemfeldern dieser Welt, wie Klimawandel, Gerechtigkeitsthematik und Globalisierung sowie aus deren unberechenbaren und nicht selten verheerenden Folgen. Beispielhaft nannte er unter anderem die Ernährungs-, die Euro-, die Klima- und die Flüchtlingskrise. Hinzu kämen viele militärische Auseinandersetzungen. Manche, wie die Stammeskriege in Afrika, seinen in Wahrheit größer, als dies ihre mediale Darstellung vermuten lasse. Aber auch in Deutschland gebe es konfliktträchtige Entwicklungen, verwies er etwa auf das Erstarken der AFD und die langen Verhandlungen hin zur großen Koalition. Schächtele: „Der Ausgang des Abenteuers Groko III bleibt ein Projekt mit vielen Unbekannten.“

In Deutschland könne man auf glorreiche Jahre zurückblicken. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sei es fast nur bergauf gegangen. „Wirtschaftswunder, Gastarbeiter, Wiedervereinigung, Integration der Russlanddeutschen“, zählte er auf. Zudem gab es einen gewaltigen Aufstieg Europas mit Errungenschaften wie dem Euro, der EU-Erweiterung und dem Schengenraum.

„Hier steht etwas auf dem Spiel, was wir zu wenig schätzen.“ Europa sei die Grundlage für den nunmehr 70 Jahre andauernden Frieden und für eine friedliche Zukunft.

Veränderungen habe es auch im Bereich der Religion gegeben, führte der Redner weiter aus. Die Menschen seien nicht weniger religiös als früher, auch wenn man schon das Ende der Kirchen vorausgesagt hatte. „Aber der religiöse Markt ist bunter geworden.“ Zudem würden sich immer weniger Menschen öffentlich als christlich bezeichnen. Zusehens werde auch die Beziehung zu Muslimen in der eigenen Nachbarschaft ein Thema.

Viele Menschen würden sich aus Flicken ihre eigene Religion bauen. Andere leben gänzlich ohne Religion. „Aber ohne einen Glauben sind auch diese Menschen nicht.“ Schächtele forderte die Menschen auf, wieder öffentlich über Religion zu reden und den Glauben nicht außen vor zu lassen.

Dann widmete sich der Prälat sich den zentralen Konflikten der Gegenwart. Beispielhaft zählte er den Terroranschlag am 11. September 2001 in den USA mit den folgenden Kriegen, die Finanz- und die Euro-Krise, die Konflikte in der Ukraine und die Annektierung der Krim sowie die Krise in der Türkei auf. Weiter genant wurde der Arabische Frühling, der teilweise als erste große politische Folge der Klimakrise gesehen werden könne, sowie die Bürgerkriege in Syrien und die Flüchtlingskrise.

Weiter thematisierte Schächtele die Probleme in der EU, die Eskalation zwischen den USA und Nordkorea und die dramatischen Folgen des Klimawandels. „Wir leben derzeit in einer Übergangszeit“. Die alte Nachkriegsordnung sei am zerbrechen, eine neue Weltordnung bahne sich an. „Was aus diesem Neuen wird und wie sich der Übergang gestaltet, ist derzeit noch nicht abzusehen.“

Aus seiner Beobachtung heraus, stellte er sieben Verhaltensmuster dar, wie Menschen auf die Geschehnisse und Veränderungen reagieren. Manche steckten den Kopf in den Sand und machten weiter wie bisher. Andere nehmen die Veränderungen war, bleiben aber auf Distanz dazu. Eine drittes Muster seien Panik und Skandalisierung. Andere wiederum reagierten abwehrend und zögen sich zurück. Oder die gehörten zu denen, die sich alles vom Leib halten wollen. Wer nach den letzten beiden Mustern Dann gebe es aber auch Menschen, die sich grundsätzlich positiv zu den Veränderungen stellten oder sogar konstruktiv an ihnen mitarbeiteten.

Konflikte und Krisen habe es schon immer gegeben. Neu sei unter anderem, dass deren Folgen Deutschland und auch die Region nicht nur medial erreichen, sondern ganz direkt in Form von Menschen, die hierher flüchten. Zudem werde ein halbes Jahrhundert stabile Grenzen gegenwärtig in Frage gestellt.

Deutschland sei mit den Waffenexporten direkt in viele Konflikte verwickelt. Flüchtlingsströme würden durch den Klimawandel wohl noch zunehmen. Man müsse Fluchtursachen bekämpfen, aber zugleich offen sein für das Bewusstsein, dass viele der Menschen hier bleiben werden.

Verantwortung übernehmen

In sieben Thesen zeigte Schächtele mögliche Lösungsansätze auf. Es gelte, sich nicht von scheinbar einfachen Lösungen verführen zu lassen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Bei der weltweiten ökonomischen Vernetzung müsse man nach der Menschendienlichkeit fragen. Neue Regelwerke und Bildungsprojekte zur Konfliktbearbeitung und Vermeidung seien zu entwickeln. Als ebenso wichtig sah der Redner Gottvertrauen an. Dies entbinde den Menschen aber nicht davon, selbst richtig zu handeln.

Dem gemeinsamen Essen schloss sich eine Diskussion im Plenum und Gespräche zum Thema an den Tischen an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018