Eine Sache, die uns alle angeht

Wann, liebe Leserinnen und Leser, hat es das zum letzten Mal gegeben? 700 überwiegend junge Menschen auf dem Wertheimer Marktplatz.

Nicht um zu feiern, wie beim Altstadtfest. Sondern um sich ernsthaft und engagiert für eine Sache einzusetzen, die uns alle betrifft, bei der wir Älteren aber ganz offensichtlich irgendwie schon aufgegeben haben. Gegen Klimawandel demonstrieren.

Ja gerne, wenn es denn sein muss. Aber dann doch bitte in der Freizeit und nicht dann, wenn eigentlich Unterricht sein müsste. Engagement für die Gesellschaft solle außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden, ließ sich der hiesige Landtagsabgeordnete noch im März zitieren.

Er möge sich bitte selbst fragen, warum er dann gestern in Wertheim als Redner aufgetreten ist und ob er auch dabei gewesen wäre, wenn die Veranstaltung sagen wir einmal an einem späten Mittwochnachmittag stattgefunden und damit wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit gefunden hätte.

Kreuzwertheims Bürgermeister und Wertheims Oberbürgermeister haben ebenfalls gesprochen und letzterer hat sogar eigens noch einmal darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und Schüler um diese Zeit den Unterricht schwänzten. Musste er wohl auch, schließlich ist er der oberste Repräsentant der Stadt und die ist, mit Ausnahme des Beruflichen Schulzentrums, Träger der Bildungseinrichtungen.

Seine Sympathie für die Bewegung hat Wertheims OB gleichwohl erkennen lassen. Und die passende Antwort haben die Schülerinnen und Schüler sowieso selbst auf einem Transparent gegeben: „Wir schwänzen nicht, wir kämpfen!“ Schön, dass „Fridays for Future“ nun auch bei uns angekommen sind.

Gekämpft haben in den vergangenen Wochen auch die Bewerberinnen und Bewerber um einen Sitz in den diversen kommunalen Parlamenten.

Jetzt ist dieser Wahlkampf weitestgehend vorbei (wahrscheinlich sieht man heute noch diverse Kandidatinnen und Kandidaten last Minute um Stimmen buhlen).

Zum Glück ist er vorbei, ehe er doch noch schmutziger werden konnte, als er – verdeckt – schon war. Vor allem die Christlich Demokratische Union und die Bürgerliste für Wertheim sind da das eine oder andere Mal doch heftiger aneinandergeraten, als es auf den ersten Blick und nach außen erkennbar war.

Da hieß es beispielsweise auf der einen Seite, christdemokratische Gemeinderäte zerstörten Wertheims letzte Naturparadiese. Auf der anderen Seite wurde einem Kandidaten der Bürgerliste vorgeworfen, ja eigentlich gar nicht in Wertheim zu wohnen und deshalb hier auch nicht wählbar zu sein.

Braucht es sowas? Meiner Meinung nach nicht, jedenfalls nicht, wenn man die richtigen Argumente hat.

Manchmal erlebt man in so einem Wahlkampf ja auch die eine oder andere böse Überraschung. Wie die Elternvertreter einer Schule in Urphar-Lindelbach (den Namen wollen wir hier nicht nennen), die mehr oder weniger zufällig erfahren durften, dass über das Schicksal dieser Bildungseinrichtung ja eigentlich schon entschieden ist. Angeblich hat die mysteriöse Schulentwicklungskommission – die ja lange brach gelegen hat – in der Zwischenzeit getagt. Mit den Eltern oder wenigstens deren Vertretern offiziell gesprochen hat darüber allerdings niemand.

Wer sein Kind nun ganz bewusst auf die kleine Schule nach Urphar-Lindelbach geschickt hat, der könnte in zwei Jahren erleben, dass es „zwangsweise“ in der größten Bildungseinrichtung der Großen Kreisstadt landet.

Und warum, wenn es denn so war, die Kommission jetzt noch einmal getagt und eine (Vor-) Entscheidung getroffen haben soll, bevor morgen die Wählerinnen und Wähler das Wort haben und die Gremien dann womöglich ein ganz anderes Aussehen haben, erschließt sich auch nicht jedem.

Transparenz sieht auf jeden Fall anders aus, oder?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019