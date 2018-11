Eine wertvolle Hilfe für den Schulalltag

Im Kirchenzentrum am Wartberg können Schüler aller Jahrgangsstufen künftig eine Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen. Die Förderhilfe wird wöchentlich angeboten.

Wertheim. Der Schulalltag kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Von Mathematik über Deutsch bis hin zu den naturwissenschaftlichen Fächern haben die Kinder und Jugendlichen eine Menge an Unterrichtsstoff zu bewältigen.

Wenn man mal nicht weiter weiß, sind Eltern oder Geschwister dabei eine wertvolle Unterstützung. Doch nicht jeder kann auf diese Hilfe zurückgreifen. Oft sind beide Elternteile berufstätig und schaffen es zeitlich nicht, ihre Kinder zu betreuen, oder den Erziehungsberechtigten fehlt es an Wissen, um Hilfestellung leisten zu können.

Willkommenes Angebot

Betreuungsangebote in- und außerhalb der Schule sind daher eine willkommene Möglichkeit, um Schüler individuell zu fördern und sie weiterzubringen. Ein solches Angebot hat der Verein „Willkommen in Wertheim“ nun gestartet. Ab sofort bietet der Verein jeden Donnerstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung für alle Klassenstufen im Kirchenzentrum Wartberg an.

„Eines der Ziele unseres Vereins ist es, mehr Chancengleichheit zu gewährleisten“, beschreibt die ehrenamtliche Organisatorin, Nadine Schmid. Jedes Kind solle die Möglichkeit haben, einen Schulabschluss machen zu können.

Bei Nadine Schmid geht das Berufliche „Hand in Hand“ mit dem Vereinsengagement. Sie ist Lehrerin an der Comenius Realschule in Wertheim und hat hier bereits eine Vorbereitungsklasse mitaufgebaut.

Bewusst sei der Verein mit der Arbeit in den Stadtteil Wartberg gegangen, weil man dort mit Kindern aus sozial schwächeren sowie Familien mit Migrationshintergrund den höchsten Bedarf sehe, so Nadine Schmid. Die Lehrerin betont auch, dass das Angebot nicht als Konkurrenz zur schulischen Betreuung stehen soll. „Wir wollen eine niedrigschwellige Anlaufstelle bieten, wo jeder unverbindlich und spontan ohne Voranmeldung vorbeikommen kann.“

Viele der Ehrenamtlichen, die sich in diesem neuen Projekt engagieren, haben schon 2015 den damals ankommenden Flüchtlingen Deutschunterricht gegeben. „Aus diesem Pool haben sich jetzt wieder Leute gefunden, die sich bereit erklärt haben, mitzuarbeiten, so Schmid.

Eine „schulische Betreuung über alle Fächer hinweg“ wolle man anbieten. Bei Kindern, die nach dem Flüchtlingszuzug aus Länder wie Syrien nach Deutschland gekommen sind, müsse man weiter an den Sprachkenntnissen arbeiten, erklärt die Lehrerin. „Die Fachbegriffe sind in manchen Fächern schwierig“, sagt Sara (13) aus Syrien. Sie war vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen und besucht die siebte Klasse der Realschule.

Die noch fehlenden Deutschkenntnisse seien aber oft nicht das größte Problem. „Manchmal mangelt es auch an mathematischem Grundwissen. Einige Kinder waren drei bis vier Jahre nicht mehr in der Schule, bevor sie nach Deutschland kamen“, macht Schmid deutlich.

Finanziert durch Gelder des Förderprogramms „Gemeinsam in Vielfalt“, will der Verein auch Lehrmaterial wie Schülerduden und Wörterbücher bestellen, um eine noch bessere Betreuung anbieten zu können. „Derzeit haben wir aber noch ein Lagerproblem“, schildert Schmid.

Aufgrund der anstehenden Sanierung des Kirchzentrums sei das Vorhaben, die Hausaufgabenbetreuung zweimal in der Woche anbieten zu können, noch unsicher. Langfristiges Ziel sei es, einen festen Raum zu haben, erklärt Schmid.

Ein Wunsch sei außerdem, weitere Vereine in die Arbeit miteinzubeziehen, so die Lehrerin weiter. Der Verein wolle von der „reinen Flüchtlingshilfe“ wegkommen und unter demMotto „Gutes Miteinander, alle miteinander“ seine Arbeit mit verschiedenen Angeboten weiter fortsetzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018