Wertheim.Eine zeitlose Liebeserklärung an das Theater führt die Badische Landesbühne mit der Komödie „Der nackte Wahnsinn“ am 4. Dezember in Wertheim auf. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige.

Generalprobe bei einem Tourneetheater: Die Premiere der etwas platten Komödie „Nackte Tatsachen“ steht kurz bevor – und es läuft alles andere als rund. Hauptdarstellerin Dotty vergisst permanent ihre Requisiten, ihr angetrunkener Kollege Selsdon verschläft jeden Auftritt, die kurzsichtige Schauspielerin Brooke verliert ihre Kontaktlinsen und Regisseur Lloyd Dallas allmählich die Geduld. Hinter den Kulissen: Zank, Eifersüchteleien und eine Menge Missverständnisse.

Drei Perspektiven

„Der nackte Wahnsinn“ zeigt die planlose Theatertruppe bei der Generalprobe aus Sicht des Zuschauerraums, gibt bei einer späteren Vorstellung den Blick auf die Hinterbühne frei und nimmt bei einer der letzten Vorstellungen wieder die Zuschauerperspektive ein. Eines haben alle drei Darbietungen gemeinsam: Nichts läuft, wie es soll – eben der nackte Wahnsinn. Mit „Noises Off“, so der englischsprachige Titel, gelang dem britischen Autor Michael Frayn ein Klassiker. Seit der Uraufführung 1982 in London wird seine „Farce in der Farce“ weltweit erfolgreich nachgespielt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018