Einen Spielfilm drehen

Wertheim.Das Interesse an den Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim in den Sommerferien war von Anfang an groß. Dennoch gibt es bei vielen Aktionen noch freie Plätze.

Hier heißt es, gemeinsam tolle Orte wie den Playmobilfunpak Zirndorf oder den Europapark zu besuchen oder gemeinsam an einer besonderen Bastelaktion teilzunehmen.

Weiterhin wurde bei der Aktion: „Wir drehen unseren eigenen Spielfilm – Ein Kurs für junge Schauspieler“ die Altersgrenze auf acht bis zwölf Jahre erweitert. In ihm können die Kinder in einem Spielfilm rund um das Thema Freundschaft mitspielen. Als Drehorte dienen Plätze und Gebäude in und um die Wertheimer Altstadt. Die Kursteilnehmer werden mit viel Spaß ihre schauspielerischen Fähigkeiten trainieren. Wer möchte kann sich neben der Schauspielerei als Kamerakind oder Regisseur ausprobieren. Außerdem erfahren die Kinder viele Tricks der Filmemacher. Das Filmmaterial wird, wie bei professionellen Spielfilmen, nach den Drehtagen geschnitten und mit Filmmusik versehen. Das fertige Werk wird zum Abschluss in einer öffentlichen Filmpremiere vorgeführt. sjr