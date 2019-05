Einen Überblick in Ruhe verschaffen

Wertheim.Wer sich die Stimmzettel für die Kommunalwahlen am 26. Mai zu Hause anschauen will, muss dazu keine Briefwahl beantragen: Die Stimmzettel werden in diesen Tagen allen Wahlberechtigten der Stadtteile zugesandt. Die Wahlberechtigten der Ortschaften erhalten sie in der kommenden Woche. Die Stimmzettel müssen am 26. Mai nur noch im Wahllokal abgegeben werden. Der Stimmzettel für die Europawahl wird nicht vorab verschickt, ihn bekommt jeder Wahlberechtigte vor Ort im Wahllokal. pm

